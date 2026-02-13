Телеканал FREEДОМ отримав мобільний додаток для Android та iOS

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ») випустило мобільний застосунок телеканалу FREEДОМ, доступний для завантаження на пристрої з Android й iOS. Про це йдеться в пресрелізі ДП «МПІУ».

Застосунок дає змогу переглядати прямий ефір телеканалу FREEДОМ і FAST-канали з публіцистичними проєктами українського іномовлення. Водночас у ньому є розширена бібліотека контенту для перегляду в зручний час, зокрема випуски програм «Спеціальний репортаж» («Специальный репортаж»), «В ізоляції» («В изоляции»), «Новини вільних народів» («Новости свободных народов»), «Трибунал», «Федя, дичь», «Гибридні спецопрації» («Гибридные операции»), «Стратегія свободи», а також добірка документальних фільмів.

Ключова особливість застосунку — він не потребує авторизації після встановлення. Відтак користувачі з країн, де діють обмеження інтернету чи заблоковано певні платформи соціальних мереж, можуть дивитися контент FREEДОМ без VPN-сервісів.

«Ми прагнемо, щоб контент іномовлення був максимально доступний на різних платформах. Мобільний додаток під брендом FREEДОМ – це ще один ефективний спосіб залишатися на зв’язку з глядачем і доносити правду про Україну до різних аудиторій по всьому світу. Також сьогодні це надзвичайно актуальна можливість дати доступ до нашого ефіру й контенту, навіть там, де звичні платформи заблоковані або працюють з обмеженнями», — коментує генеральна директорка ДП «МПІУ» Юлія Бін.

Застосунок створено на базі технологічної платформи ERSTREAM’S OTT SUITE, яка забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і стабільний перегляд контенту з мобільних пристроїв. Таке рішення дало змогу швидко розширити цифрову присутність телеканалу й зробити його програми доступнішими для глядачів у різних країнах світу.

Завантажити безплатний додаток FREEДОМ можна в магазинах Google Play та App Store. Крім мобільних версій, користувачам також доступна вебверсія застосунку.

Запуск мобільного додатку — черговий крок у розширенні присутності телеканалу на міжнародному рівні. Нагадаємо, раніше FREEДОМ розпочав мовлення в готелях Об’єднаних Арабських Еміратів, зміцнюючи позиції на Близькому Сході.