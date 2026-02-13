UARU

Телеканал FREEДОМ отримав мобільний додаток для Android та iOS

Мобільний додаток FREEДОМ для Android та iOS

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ») випустило мобільний застосунок телеканалу FREEДОМ, доступний для завантаження на пристрої з Android й iOS. Про це йдеться в пресрелізі ДП «МПІУ».

Застосунок дає змогу переглядати прямий ефір телеканалу FREEДОМ і FAST-канали з публіцистичними проєктами українського іномовлення. Водночас у ньому є розширена бібліотека контенту для перегляду в зручний час, зокрема випуски програм «Спеціальний репортаж» («Специальный репортаж»), «В ізоляції» («В изоляции»), «Новини вільних народів» («Новости свободных народов»), «Трибунал», «Федя, дичь», «Гибридні спецопрації» («Гибридные операции»), «Стратегія свободи», а також добірка документальних фільмів.

Ключова особливість застосунку — він не потребує авторизації після встановлення. Відтак користувачі з країн, де діють обмеження інтернету чи заблоковано певні платформи соціальних мереж, можуть дивитися контент FREEДОМ без VPN-сервісів.

«Ми прагнемо, щоб контент іномовлення був максимально доступний на різних платформах. Мобільний додаток під брендом FREEДОМ – це ще один ефективний спосіб залишатися на зв’язку з глядачем і доносити правду про Україну до різних аудиторій по всьому світу. Також сьогодні це надзвичайно актуальна можливість дати доступ до нашого ефіру й контенту, навіть там, де звичні платформи заблоковані або працюють з обмеженнями», — коментує генеральна директорка ДП «МПІУ» Юлія Бін.

Застосунок створено на базі технологічної платформи ERSTREAM’S OTT SUITE, яка забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і стабільний перегляд контенту з мобільних пристроїв. Таке рішення дало змогу швидко розширити цифрову присутність телеканалу й зробити його програми доступнішими для глядачів у різних країнах світу.

Завантажити безплатний додаток FREEДОМ можна в магазинах Google Play та App Store. Крім мобільних версій, користувачам також доступна вебверсія застосунку.

Запуск мобільного додатку — черговий крок у розширенні присутності телеканалу на міжнародному рівні. Нагадаємо, раніше FREEДОМ розпочав мовлення в готелях Об’єднаних Арабських Еміратів, зміцнюючи позиції на Близькому Сході.

