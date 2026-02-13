Японська корпорація Sony офіційно завершує епоху Blu-ray рекордерів — останні партії пристроїв відвантажать протягом місяця. Таке рішення компанія ухвалила через критичне падіння попиту на обладнання для запису на оптичні носії, адже користувачі масово переходять на стримінгові платформи й хмарні сервіси. Про це повідомляє Kyodo News.

Виробництво рекордерів Sony припинила ще минулого року, а заводи з випуску споживчих Blu-ray дисків закрила в середині 2024-го. У лютому 2025 року компанія припинила випуск порожніх записуваних дисків BD-R і BD-RE, водночас продовжуючи виробляти Blu-ray диски з контентом — фільмами, іграми й музикою. Sony зберігає виробничі потужності для корпоративного сегмента, доки той лишається рентабельним. Програвачі Blu-ray без функції запису й далі є в асортименті компанії.

Blu-ray рекордери давали змогу записувати телепрограми й відеоконтент на диски у високій чіткості, що робило їх популярними серед користувачів протягом двох десятиліть. Sony випустила перший у світі Blu-ray плеєр у 2003 році, а формат переміг у конкурентній боротьбі з HD DVD від Toshiba й NEC завдяки підтримці відео вищої якості.

Ринок Blu-ray рекордерів стабільно падав від часу активного розвитку стримінгових сервісів. За даними Японської асоціації електроніки та інформаційних технологій, внутрішні постачання Blu-ray плеєрів у Японії сягнули максимуму 6,39 мільйона одиниць у 2011 році, тоді як у 2025 році показник упав до 620 тисяч одиниць — менш як 10% від піка.

З продажу поступово зникнуть моделі рекордерів BDZ-ZW1900 (2024-го), а також BDZ-FBT4200, BDZ-FBT2200 і BDZ-FBW2200, які випустили роком раніше. Водночас Sony у червні 2024 року скоротила 40% співробітників підрозділу оптичних носіїв, що займався дослідженнями й розробкою Blu-ray технологій.

Програвачі Blu-ray лишаються в лінійці продуктів Sony. Зокрема, модель UBP-X700/K, яку представили минулого року, й досі продають як спрощену версію попередника без Wi-Fi й Spotify Connect, проте з підтримкою Ethernet для оновлення прошивки. У продажу також є модель UBP-X800M2 2019-го з розширеними мережевими можливостями.

Рішення Sony відповідає загальній тенденції ринку оптичних носіїв. Раніше виробництво Blu-ray плеєрів припинили Oppo, Samsung, LG (у 2024-му) і Reavon. Pioneer оголосила про вихід із випуску оптичних дисководів. Серед великих брендів обладнання випускають лише Sony й Panasonic, проте на ринку з’являються преміальні рішення від спеціалізованих виробників на кшталт Magnetar і китайської Pannde.

Sony Group дедалі більше орієнтується на розважальний бізнес, зокрема на аніме й кіноіндустрію. Минулого місяця компанія оголосила про створення спільного підприємства з китайським виробником телевізорів TCL Electronics Holdings для виділення напряму домашніх розваг, що відповідає стратегії прискореного розширення у цьому сегменті.

Нагадаємо, Blu-ray технологія нещодавно відзначила своє двадцятиріччя.