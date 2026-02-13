Рекламний дохід YouTube у четвертому кварталі 2025 року склав $11,3 млрд

У четвертому кварталі 2025 року відеохостинг YouTube отримав рекордні $11,3 млрд доходу від реклами — на $900 млн більше, ніж за той самий період минулого року. Про це йдеться у фінансовій звітності материнської компанії Alphabet. Як повідомляє Shacknews, загалом протягом 2025 року надходження від реклами й підписок перевищили $60 млрд.

Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї наголосив на стабільному зростанні у всіх напрямах діяльності корпорації. Він підкреслив, що річні надходження YouTube від реклами й передплати перевищили $60 млрд. Водночас керівник повідомив про зростання кількості платних користувачів споживчих сервісів компанії до 325 млн — цьому сприяло активне поширення хмарного сховища Google One та преміумверсії YouTube Premium.

Попри новий рекорд, результати відеосервісу виявились дещо нижчими за прогнози фінансових експертів. Аналітики з Воллстріт очікували, що доходи YouTube від реклами у четвертому кварталі 2025 року сягнуть $11,8 млрд. Тож фактичний показник на $500 млн не дотягнув до очікувань інвестиційного середовища.

Крім фінансових результатів YouTube, компанія Alphabet оголосила плани масштабно збільшити інвестиції у розвиток інфраструктури штучного інтелекту. За даними Business Insider, 2026 року корпорація планує майже вдвічі наростити відповідні витрати — до $175–185 млрд. Це рішення демонструє стратегічну ставку компанії на подальший розвиток технологій ШІ та пов’язаної з ними інфраструктури.

Для порівняння: у четвертому кварталі 2024 року доходи YouTube від реклами становили $10,4 млрд. Отже, річне зростання цього показника становить близько 8,7%.