UARU

UARU

На YouTube-каналі PhoneBuff з’ясували, наскільки 5G енергозатратніший за Wi-Fi

Новини
5G vs. WiFi

Експеримент YouTube-каналу PhoneBuff показав суттєву різницю у споживанні енергії між 5G і Wi-Fi. За результатами тесту з’ясувалося, що використання Wi-Fi замість 5G подовжує автономну роботу пристрою до трьох годин. Тестування проводили на iPhone 17 Pro Max, аби з’ясувати, чи залишається 5G енергозатратнішою навіть із сучасними модемами Apple.

Під час експерименту на двох однакових смартфонах із різними типами підключення виконували типові користувацькі завдання. Зокрема, пристрої обмінювалися текстовими повідомленнями, завантажували вебсторінки, переглядали стримінгові відеосервіси, гортали стрічку Instagram і здійснювали відеодзвінки через FaceTime.

- Реклама -

Під час простих операцій помітної різниці не виявили. Під час листування або в режимі очікування показники споживання енергії виявилися практично однаковими. Натомість значний розрив проявився лише за інтенсивного навантаження на систему зв’язку.

Коли акумулятор смартфона з активним 5G повністю розрядився, такий самий пристрій на Wi-Fi зберіг 25% місткості батареї. Це дало приблизно три додаткові години роботи. Найбільшу розбіжність зафіксували під час відеодзвінка через FaceTime: на смартфоні з 5G акумулятор втратив 42% заряду, тоді як за використання Wi-Fi — лише 25%.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Фахівці пояснили різницю технічними особливостями роботи 5G і Wi-Fi. Домашній маршрутизатор розташований поруч зі смартфоном і забезпечує стабільний сигнал без суттєвих коливань потужності. Натомість модем 5G потребує більше енергії для пошуку віддалених базових станцій і постійного перемикання між ними, аби підтримувати високу швидкість передавання даних.

Водночас автори тестування відзначили позитивну тенденцію. Розбіжність у споживанні енергії виявилася меншою, ніж в аналогічних експериментах кілька років тому. Сучасні чіпи зв’язку показують вищу енергоефективність і зменшують витрати енергії навіть за активного використання 5G.

WiFi vs. 5G Battery Test
- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Найпотужніша версія ракети Ariane 6 вперше вивела на орбіту супутники Amazon Leo

Європейська ракета Ariane 64 здійснила перший політ і вивела на орбіту 32 супутники мережі супутникового інтернету Amazon Leo.
Новини

Телеканал FREEДОМ отримав мобільний додаток для Android та iOS

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» випустило безкоштовний мобільний застосунок телеканалу FREEДОМ для Android й iOS.
Новини

lifecell не вдалося скасувати штрафи АМКУ за оманливі рекламні слогани

Суд відмовив lifecell у скасуванні штрафів АМКУ на 10,5 млн грн. Оператор рекламував «краще покриття 4,5G» та «лідерство», що вводило споживачів в оману.
Новини

Sony відвантажує останні партії Blu-ray рекордерів

Останні Blu-ray рекордери компанії Sony відвантажують цього місяця. Попит упав через стримінгові платформи й хмарні сервіси.
Новини

Рекламний дохід YouTube у четвертому кварталі 2025 року склав $11,3 млрд

Дохід YouTube від реклами у четвертому кварталі досяг $11,3 млрд — на $900 млн більше, ніж торік. За весь 2025 рік платформа заробила понад $60 млрд.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати