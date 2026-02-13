Експеримент YouTube-каналу PhoneBuff показав суттєву різницю у споживанні енергії між 5G і Wi-Fi. За результатами тесту з’ясувалося, що використання Wi-Fi замість 5G подовжує автономну роботу пристрою до трьох годин. Тестування проводили на iPhone 17 Pro Max, аби з’ясувати, чи залишається 5G енергозатратнішою навіть із сучасними модемами Apple.

Під час експерименту на двох однакових смартфонах із різними типами підключення виконували типові користувацькі завдання. Зокрема, пристрої обмінювалися текстовими повідомленнями, завантажували вебсторінки, переглядали стримінгові відеосервіси, гортали стрічку Instagram і здійснювали відеодзвінки через FaceTime.

Під час простих операцій помітної різниці не виявили. Під час листування або в режимі очікування показники споживання енергії виявилися практично однаковими. Натомість значний розрив проявився лише за інтенсивного навантаження на систему зв’язку.

Коли акумулятор смартфона з активним 5G повністю розрядився, такий самий пристрій на Wi-Fi зберіг 25% місткості батареї. Це дало приблизно три додаткові години роботи. Найбільшу розбіжність зафіксували під час відеодзвінка через FaceTime: на смартфоні з 5G акумулятор втратив 42% заряду, тоді як за використання Wi-Fi — лише 25%.

Фахівці пояснили різницю технічними особливостями роботи 5G і Wi-Fi. Домашній маршрутизатор розташований поруч зі смартфоном і забезпечує стабільний сигнал без суттєвих коливань потужності. Натомість модем 5G потребує більше енергії для пошуку віддалених базових станцій і постійного перемикання між ними, аби підтримувати високу швидкість передавання даних.

Водночас автори тестування відзначили позитивну тенденцію. Розбіжність у споживанні енергії виявилася меншою, ніж в аналогічних експериментах кілька років тому. Сучасні чіпи зв’язку показують вищу енергоефективність і зменшують витрати енергії навіть за активного використання 5G.

