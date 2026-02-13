Найпотужніша версія ракети Ariane 6 вперше вивела на орбіту супутники Amazon Leo

12 лютого 2026 року європейська ракета-носій Ariane 6 з чотирма твердопаливними бічними прискорювачами стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані під час місії VA267. Ракета вивела на низьку навколоземну орбіту 32 супутники угруповання супутникового інтернету Amazon Leo. Про це повідомляється на сайті європейського оператора космічних запусків Arianespace.

Політ тривав 114 хвилин. За цей час розгінний блок вивів усі апарати на орбіту. Це був перший запуск модифікації Ariane 64, яка має вдвічі більше прискорювачів порівняно з базовою версією Ariane 62. Завдяки цьому нова конфігурація може виводити на низьку навколоземну орбіту до 20 тонн корисного вантажу — удвічі більше, ніж версія з двома прискорювачами.

Під час цього запуску вперше використали подовжений 20-метровий головний обтічник. Така модернізація дає змогу розміщувати більше супутників за один політ, що критично важливо для розгортання великих космічних угруповань.

Ця місія стала першою з 18 запусків, які Arianespace виконає для Amazon — свого найбільшого комерційного клієнта. У 2026 році оператор планує провести кілька місій із виведення супутників Amazon Leo, а загалом збирається здійснити сім-вісім стартів ракети Ariane 6 проти чотирьох торік. Використовуватимуть обидві версії носія — і Ariane 62, і Ariane 64.

В Arianespace заявили, що успішний дебют Ariane 64 підтвердив готовність Європи виконувати складні місії з розгортання великих супутникових сузір’їв. Водночас у Європейському космічному агентстві (ЄКА) підкреслили: запуск Ariane 6 та повернення до польотів ракети Vega C допомогло Європі подолати кризу носіїв і відновити самостійний доступ до космосу. Нині парк ракет ЄКА охоплює широкий спектр завдань — від легких місій на Vega C до запуску важких вантажів на Ariane 64.

Для Amazon цей запуск — частина масштабної програми розгортання угруповання Amazon Leo, яке раніше мало назву Project Kuiper. Загалом компанія вже вивела 212 супутники на ракетах Atlas V, Falcon 9 й Ariane 64. Amazon Leo має стати альтернативою супутниковим інтернет-мережам Starlink та Eutelsat OneWeb.

Ракета Ariane 6 замінила попередню модель Ariane 5, яку використовували з 1996 по 2023 рік. Перший старт нової ракети відбувся 9 липня 2024 року — в полегшеній конфігурації Ariane 62. Нове покоління європейських носіїв випускають у двох версіях: Ariane 62 з вантажністю до 5 тонн і Ariane 64, яка може доставляти до 10,5 тонн на геостаціонарну орбіту.