lifecell не вдалося скасувати штрафи АМКУ за оманливі рекламні слогани

20 січня 2026 року Північний апеляційний господарський суд підтримав рішення про відмову ТОВ «лайфселл» (lifecell) в скасуванні штрафних санкцій Антимонопольного комітету України (АМКУ) на загальну суму 10,5 млн грн. Комітет визнав три рекламні слогани оператора недобросовісною конкуренцією, яка вводить споживачів в оману. Про це повідомляє видання dev.ua з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Справа стосується трьох рекламних кампаній lifecell, які проводили у 2018-2020 роках. 15 грудня 2021 року АМКУ прийняв рішення № 662-р і наклав на компанію три штрафи по 3,5 млн грн за кожне порушення. Відтоді справу розглядали в судах: Господарський суд Києва двічі відмовляв оператору задовольнити позов, а Північний апеляційний господарський суд двічі підтримував першу інстанцію. Верховний Суд двічі скасовував постанови й направляв справу на новий розгляд, проте апеляційний суд знову підтримав позицію антимонопольного відомства.

Перший спірний слоган «ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ЛІДЕРА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ІНТЕРНЕТУ! КРАЩЕ ПОКРИТТЯ 4,5G» розміщували на сайті й у відеороликах lifecell у 2018 році. Оператор пояснював дрібним шрифтом, що є лідером четвертого покоління за кількістю спектра в діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц у перерахунку на одного абонента. АМКУ встановив, що таке роз’яснення не відповідає сприйняттю споживачів, адже кількість спектра — лише один з параметрів якості інтернету. На швидкість і покриття впливають також кількість базових станцій, їхня щільність, місткість радіомережі й навантаження на мережу. Тоді lifecell не погодився з висновками АМКУ щодо використання терміна 4.5G.

За даними Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», станом на червень 2019 року найбільше дозволів на експлуатацію базових станцій 4G мав «Київстар» — 6088 станцій у діапазоні 1800 МГц і 1165 у діапазоні 2600 МГц. У lifecell налічували 3225 і 420 станцій відповідно. Дослідження компанії Ookla показало, що мобільний інтернет «Київстар» здобув премію Speedtest Awards в Україні за швидкістю в другому й третьому кварталах 2018 року й в усіх чотирьох кварталах 2019 року. Середня швидкість передавання даних у «Київстар» становила 18,42 Мбіт/с, у lifecell — 16,47 Мбіт/с, у Vodafone — 13,52 Мбіт/с.

Другий слоган «№1 В РОУМІНГУ ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ» розміщували на сайті lifecell на початку 2020 року. Компанія стверджувала, що пропонує найдоступніші базові тарифи на мобільний інтернет у роумінгу в країнах, які відвідує 99,86% громадян України. Базовий тариф lifecell становив 30 грн за 100 МБ. Проте тариф «Київстар» — 35 грн за 100 МБ — включав безплатний месенджинг у Viber і WhatsApp, а тариф Vodafone — 40 грн за 100 МБ — надавав безлімітний месенджинг у Viber, WhatsApp і Skype. АМКУ визнав порівняння базових тарифів некоректним, оскільки дослідження lifecell порівнювало неоднорідні пропозиції: у конкурентів вартість включала додаткові послуги.

Третій слоган «#1 ДЛЯ СМАРТФОНІВ» використовували в рекламі тарифного плану «Жара GO» у березні 2020 року. lifecell посилався на дослідження компанії GfK Ukraine, згідно з яким відсоток проникнення смартфонів у мережі оператора є найбільшим серед трьох провідних операторів і становить 68% проти 63% у Vodafone й 60% у «Київстар». Однак опитування споживачів показало, що лише 10,3% респондентів зрозуміли, що йдеться про відсоток абонентів зі смартфонами. Більшість асоціювала слоган із найкращими умовами і якістю послуг для користувачів смартфонів. Водночас в абсолютних цифрах кількість смартфонів у мережі «Київстар» на кінець 2019 року становила 16 млн, а в lifecell — 5,97 млн.

lifecell оскаржував результати опитування споживачів, яке провів АМКУ, називаючи його недопустимим доказом. Компанія замовила почеркознавчу експертизу, яка встановила, що частину анкет заповнила одна особа, — це оператор вважав доказом фальсифікації. Суди всіх інстанцій відхилили ці доводи, зазначивши, що експертизу проводили на копіях анкет, а не оригіналах, тому вона не може підтвердити чи спростувати обставини. Можливе застосування методу інтерв’ю, коли інтерв’юер заповнює анкету за респондента. Опитування також не було єдиним доказом у справі — АМКУ аналізував листи НКРЗІ (нині — НКЕК), Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», дослідження Ookla й дані про кількість базових станцій.

Суд звернув увагу на протокол відкритого слухання в справі АМКУ від 18 жовтня 2021 року. На питання комітету про те, хто є лідером у смартфонах, роумінгу й новому поколінні інтернету, представник lifecell Осіпов А.В. назвав питання риторичним і визнав, що поширена інформація є правдивою, хоча й обмеженою за змістом. Представник «Київстар» Горбатенко А. зазначив, що абсолютного лідера на ринку телекомунікацій немає, можна бути лідером за певними критеріями, проте це жодної інформації для споживача не несе. Така інформація завжди матиме маніпулятивний характер.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня прийняття і може бути оскаржена у Верховному Суді протягом 20 днів. lifecell має сплатити три штрафи загальною сумою 10,5 млн грн, а також відшкодувати судові витрати за всі інстанції, включно з витратами на почеркознавчу експертизу.