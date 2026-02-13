UARU

UARU

Ancora Holdings намагається зірвати угоду Warner Bros. Discovery з Netflix

Новини
Netflix купує Warner Bros.

Інвестиційний фонд Ancora Holdings, який володіє пакетом акцій Warner Bros. Discovery (WBD) на суму $200 млн, хоче заблокувати угоду медіакорпорації з Netflix про продаж студій і стрімінгових платформ. Про це повідомляє Reuters.

Ancora Holdings, яка керує активами на $11 млрд, пояснює свою позицію тим, що рада директорів WBD не оцінила належно альтернативну пропозицію Paramount Skydance. Інвестфонд планує голосувати проти придбання з боку Netflix на квітневих зборах акціонерів Warner Bros. Discovery.

У заяві Ancora зазначається: «Угода Netflix і WBD, що пропонується зараз, вимагає від акціонерів прийняти нижчу вартість, зробити ставку на невизначений додатковий дохід та взяти на себе значний регулятивний ризик, попри наявність вищої вартості й надійнішої пропозиції від Paramount». Інвестфонд підкреслює, що альтернативна пропозиція Paramount Skydance передбачає вищу оцінку активів і менші ризики для інвесторів.

Ринкова капіталізація Warner Bros. Discovery становить близько $68 млрд. Водночас частка Ancora не перевищує 1% акцій медіакомпанії, що перебувають в обігу.

Netflix і Paramount Skydance цікавляться Warner Bros. Discovery через привабливі активи компанії. Зокрема, йдеться про кіностудії й телестудії, велику бібліотеку контенту та популярні франшизи, серед яких «Гра престолів» і «Гаррі Поттер».

Раніше повідомлялося, що Netflix уклав угоду з WBD, частину якої планував оплатити акціями стрімінгового сервісу. Проте згодом Netflix переглянув умови й змінив форму оплати на повністю готівкову, щоб прискорити завершення угоди та дати відповідь на конкурентну пропозицію Paramount Skydance.

Редакція Mediasat
