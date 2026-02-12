UARU

UARU

UPL.TV запровадить систему спортивної статистики в режимі реального часу

Новини
Телеканал UPL.TV / УПЛ ТБ

Цього року футбольний телеканал UPL.TV запровадить нову систему спортивної статистики в режимі реального часу й розширить інтерактивні можливості для глядачів. Про такі плани каналу йдеться в матеріалі УНІАН.

Головна стратегічна мета каналу — утримати інтерес глядача значно довше за 90-хвилинний матч. Для цього команда працює над створенням додаткового контенту й підвищенням рівня інтерактивності. Зокрема, канал планує поліпшити взаємодію з глядачами через мобільні платформи й соціальні мережі, щоб зробити перегляд футболу максимально персоналізованим.

«UPL.TV має стати не просто транслятором, а головним медіахабом українського футболу», — коментує керівник UPL.TV Максим Радченко.

Керівник Департаменту дистрибуції 1+1 media Андрій Мальчевський наголошує, що виробництво контенту потребує значних інвестицій. «Зараз для телебачення тривають скрутні часи, це не секрет. Втім, клубам Української прем’єр-ліги (УПЛ) важливо залишатися на зв’язку з вболівальниками — особливо за таких загроз. Тому клуби інвестують, аби футбол в Україні був — попри все», — зазначає він.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Від самого запуску команда каналу розуміла, що самих трансляцій матчів недостатньо для залучення аудиторії. Тому паралельно з показом ігор почала створювати власні програми. Відтак в ефірі з’явилося підсумкове шоу «Футбол 360» і «Центр футбольних новин», який розповідає не лише про події Чемпіонату України, а й про новини національної збірної, європейських топ-ліг і навколофутбольного світу.

Канал також отримав права на трансляцію матчів Кубка України, починаючи від 1/16 фіналу. Результати виявилися переконливими: шоу «Футбол 360» у липні-листопаді 2025 року переглянули 1,4 млн унікальних глядачів, фінал Кубка України зібрав 1 млн переглядів, а матч «Шахтар» – «Динамо» — 700 тисяч глядачів.

Матчі першого кола сезону 2025–2026 загалом зібрали понад 16,5 млн переглядів, із середнім показником 137 тисяч глядачів на матч. За даними BigData, у листопаді 2025 року майже 41,6% усього перегляду спортивного телебачення у форматі OTT/IPTV припало на UPL.TV.

Завдяки високим показникам перегляду канал швидко зацікавив рекламодавців і провайдерів. UPL.TV можна дивитися на OTT-платформах «Київстар ТБ», MEGOGO, SWEET TV, у мережах кабельних провайдерів і через супутникове телебачення VIASAT.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
