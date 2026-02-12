T-Mobile протестує ШІ-перекладач телефонних дзвінків

Американський оператор T-Mobile почав приймати заявки на бета-тестування перекладача телефонних розмов у реальному часі. Технологія на основі штучного інтелекту підтримує понад 50 мов і працює безпосередньо у мережі оператора — встановлювати сторонні додатки не потрібно.

Як повідомляє The Verge, рішення вирізняється інтеграцією до інфраструктури мобільного зв’язку. Абонентам не доведеться купувати додаткове обладнання чи завантажувати окремі програми — достатньо ввімкнути перекладач під час розмови. Втім, увімкнути переклад зможе лише клієнт T-Mobile, а співрозмовник може користуватися будь-яким телефоном і послугами іншого оператора.

Сервіс працює в мережах 4G LTE та 5G, зокрема в новій версії 5G Advanced. За словами президента з технологій і технічного директора T-Mobile Джона Соу, технологія ґрунтується на Voice over LTE (VoLTE). Саме VoLTE забезпечує стабільність перекладу за різних мережевих умов і сумісність з більшістю сучасних смартфонів.

Бета-тестери зможуть вмикати функцію, набравши код 87. Під час випробувань послугу надаватимуть безплатно. Коли функція стане доступною для всіх абонентів і чи буде вона платною після бета-фази — компанія поки що не повідомляє. Офіційний старт бета-програми заплановано на весну 2026 року.

Водночас T-Mobile продовжує модернізацію мережевої інфраструктури. Раніше оператор оголосив про плани масштабного відключення мережі LTE для перерозподілу радіочастотного спектра на користь розвитку 5G.