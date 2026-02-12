UARU

Google заблокував генерацію персонажів Disney у своїх нейромережах

Новини
Відео Дарта Вейдера, створене за допомогою моделі штучного інтелекту Google
Фото: Disney/Google Veo

Компанія Google запровадила жорсткі обмеження на створення зображень персонажів Disney у своїх інструментах штучного інтелекту (ШІ). Таке рішення прийняли через два місяці після того, як медіакорпорація надіслала техногіганту 32-сторінкову досудову претензію, звинувативши його нейромережі в «масштабному порушенні авторських прав». Про це повідомляє Deadline.

Зміни торкнулися популярних сервісів компанії — Gemini та Nano Banana. Відтепер ці інструменти відхиляють запити користувачів на створення зображень таких персонажів, як Йода, Залізна людина, Ельза та Вінні-Пух. Коли хтось намагається згенерувати подібний контент, система видає повідомлення про помилку.

Втім, обмеження поки діють не повністю. Зокрема, вони стосуються переважно текстових запитів. Якщо користувач завантажує готове фото персонажа, скажімо Базза Лайтера, й просить ШІ обробити його, система все ще може виконати таке завдання.

Ситуація набула особливої гостроти на тлі нещодавньої угоди між Disney та OpenAI вартістю $1 млрд. За цією угодою медіакорпорація офіційно ліцензувала своїх персонажів для використання у відеомоделі Sora. Видно, Google вирішив не доводити конфлікт до судового розгляду й оперативно видалив інтелектуальну власність Disney зі своїх моделей ШІ.

Редакція Mediasat
