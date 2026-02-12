UARU

Астронавти місії Artemis знімуть висадку на Місяць за допомогою iPhone

Apple iPhone та Місяць
Фото: ScreenRant

NASA сертифікувало смартфони Apple для використання у місії Artemis — програмі повернення людини на Місяць. Про це повідомляє Bloomberg.

Астронавти отримають найновіші моделі iPhone для фото- й відеофіксації ключових етапів експедиції. Зокрема, смартфони допоможуть задокументувати історичну подію — повернення людини на Місяць уперше за понад 50 років після завершення програми Apollo.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман пояснив, що iPhone дасть членам екіпажу змогу зафіксувати важливі моменти місії й оперативно поділитися ними з громадськістю. Це один із нечисленних випадків, коли комерційні смартфони пройшли сертифікацію для використання на борту космічних апаратів агентства.

Використання iPhone відповідає новій стратегії NASA — скороченню бюрократичних процедур і розширенню партнерства з приватним сектором. Останніми роками відомство активно залучає сучасні технологічні рішення, зокрема від SpaceX Ілона Маска, що дає змогу прискорити втілення космічних програм.

Історія космонавтики знає подібні приклади. Годинник Omega Speedmaster Professional, який супроводжував астронавтів під час місій Apollo, теж можна було придбати у звичайних магазинах. Це не завадило йому стати символом космічних досягнень як першому годиннику на Місяці.

Експерти припускають, що смартфони Apple можуть здобути схожий статус і втілити новий етап поєднання споживчих технологій із космічними дослідженнями.

Поєднання комерційних технологій із програмою Artemis не обмежується смартфонами. Раніше Nokia уклала угоду з Axiom Space про впровадження 4G/LTE-зв’язку безпосередньо у скафандри астронавтів місії Artemis III.

Редакція Mediasat
