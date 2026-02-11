UARU

UARU

Суспільний мовник Литви закрив україномовний розділ сайту через брак читачів

Новини
Суспільний мовник Литви LRT
Фото: Elta

Суспільний мовник Литви LRT закрив україномовний розділ свого вебпорталу через те, що читачів ставало дедалі менше. Про це Інституту масової інформації (ІМІ) розповіла керівниця міжнародних проєктів Департаменту комунікації й маркетингу LRT Ієва Мастеніца.

Україномовний розділ створили з конкретною метою: допомогти українським біженцям адаптуватися в Литві, зорієнтуватися в місцевій державній системі й бути в курсі подій. Проте з часом аудиторія розділу помітно зменшилася. Мастеніца пояснила, що частина українців у Литві почала читати новини іншими мовами національних меншин, доступними на порталі, а інші вже достатньо опанували литовську, щоб читати матеріали оригінальною мовою.

- Реклама -

Водночас LRT пропонує альтернативні інструменти для тих, хто вивчає литовську. Зокрема, минулого року на сайті LRT.lt запустили розділ LRT Paprastai — платформу з новинами, написаними чіткою й доступною литовською. Саме цей ресурс мовник рекомендує українцям й іншим читачам, які опановують литовську.

Окрім того, прямі трансляції програм LRT TV на порталі LRT.lt мають українські субтитри, створені автоматичним перекладом у реальному часі, що частково зберігає доступність матеріалів для україномовної аудиторії.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Китай запустив сервіс надсилання SMS через супутники навігаційної системи BeiDou

Китай запустив сервіс надсилання SMS через супутники BeiDou для зв'язку в зонах без мобільного покриття. До проєкту долучилися три найбільші оператори країни.
Новини

Сумський оператор через суд відновив доступ до будинку: як це вдалося

Оператор із Сум через суд відновив доступ до обладнання в будинку та домігся укладення договору з ОСББ у судовому порядку.
Новини

Amazon Leo отримала дозвіл на запуск понад 4 500 супутників другого покоління

FCC дозволила Amazon розгорнути понад 4 500 супутників другого покоління — угруповання Amazon Leo зросте до 7 700 апаратів.
Новини

Український інженер створив і запатентував систему керування живленням телеком-мереж

Юрій Вихневич із компанії BestLink розробив систему керування живленням телеком-мереж і отримав патент на корисну модель.
Новини

Олімпіада-2026: чоловічий хокей на MEGOGO — що і коли дивитися

Чоловічий хокейний турнір Олімпіади-2026 стартує 11 лютого. MEGOGO транслюватиме всі матчі українською — деталі у матеріалі.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати