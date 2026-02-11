Суспільний мовник Литви закрив україномовний розділ сайту через брак читачів

Суспільний мовник Литви LRT закрив україномовний розділ свого вебпорталу через те, що читачів ставало дедалі менше. Про це Інституту масової інформації (ІМІ) розповіла керівниця міжнародних проєктів Департаменту комунікації й маркетингу LRT Ієва Мастеніца.

Україномовний розділ створили з конкретною метою: допомогти українським біженцям адаптуватися в Литві, зорієнтуватися в місцевій державній системі й бути в курсі подій. Проте з часом аудиторія розділу помітно зменшилася. Мастеніца пояснила, що частина українців у Литві почала читати новини іншими мовами національних меншин, доступними на порталі, а інші вже достатньо опанували литовську, щоб читати матеріали оригінальною мовою.

- Реклама -

Водночас LRT пропонує альтернативні інструменти для тих, хто вивчає литовську. Зокрема, минулого року на сайті LRT.lt запустили розділ LRT Paprastai — платформу з новинами, написаними чіткою й доступною литовською. Саме цей ресурс мовник рекомендує українцям й іншим читачам, які опановують литовську.

Окрім того, прямі трансляції програм LRT TV на порталі LRT.lt мають українські субтитри, створені автоматичним перекладом у реальному часі, що частково зберігає доступність матеріалів для україномовної аудиторії.