Сумський оператор через суд відновив доступ до будинку: як це вдалося

Господарський суд Сумської області й Північний апеляційний господарський суд розглянули дві пов’язані справи у спорі між місцевим телекомунікаційним оператором та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Ухвалені рішення можуть слугувати орієнтиром для інших операторів у спорах щодо доступу до інфраструктури, йдеться у повідомленні АППК.

Позивачем в обох справах виступило товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Технічний центр Радіо Системи» — оператор, що працює в Сумах з 1996 року. Конфлікт виник через дії ОСББ «Вулик-32», яке заблокувало фізичний доступ до телекомунікаційного обладнання та транзитних ліній у будинку, посилаючись на закінчення строку дії договору; окремим предметом суперечки став розмір плати за доступ.

Перша справа (№ 920/529/24) стосувалася усунення перешкод у доступі. Рішенням від 27 листопада 2024 року суд задовольнив позов оператора, зобов’язав ОСББ усунути перешкоди та застосував норми Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва…». Суд наголосив: власник інфраструктури зобов’язаний забезпечувати доступ щонайменше на весь строк надання послуг споживачам і не має права вдаватися до дискримінаційних дій щодо оператора.

Утім, те, що рішення набрало законної сили наприкінці 2024 року, ще не означало реального результату. Фактичний доступ до обладнання оператор здобув лише у грудні 2025 року — після завершення виконавчого провадження завдяки наполегливій роботі судових виконавців.

Друга справа (№ 920/418/25) мала стратегічний характер — оператор домагався визнання договору про доступ укладеним у судовому порядку. Рішенням від 14 серпня 2025 року Господарський суд Сумської області задовольнив ці вимоги. Суд затвердив текст договору в судовій редакції та встановив нульову вартість доступу — ОСББ не підтвердило жодних додаткових витрат на його організацію.

Апеляційна скарга ОСББ виявилася запізнілою: ухвалою від 17 жовтня 2025 року Північний апеляційний господарський суд відмовив у відкритті провадження через пропуск строку, і рішення набрало законної сили.

Загалом обидві справи охопили 47 судових засідань упродовж понад півтора року — від подання першого позову навесні 2024-го до остаточного вирішення конфлікту восени 2025 року. Зрештою оператор отримав чинний договір, примусовий до виконання, і фактичний доступ до власної інфраструктури.

Ці рішення не формують загальнообов’язкової судової практики й не виключають іншого, зокрема негативного, досвіду в аналогічних справах. Водночас вони засвідчують: спір щодо умов договору чи його пролонгації не може бути підставою для фізичного блокування доступу до обладнання оператора. Тож наведені рішення можуть правити за практичний орієнтир — у переговорах з ОСББ, під час підготовки позовів, а також у роботі галузевих асоціацій та регуляторних дискусіях.