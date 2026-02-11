Глава компаній xAI та SpaceX Ілон Маск оголосив про намір створити на Місяці виробничий комплекс для супутників зі штучним інтелектом (ШІ). Для запуску апаратів у космос використовуватимуть масовий прискорювач, повідомляє The New York Times.

Відповідну заяву Маск зробив на загальних зборах співробітників, які транслювали в прямому ефірі. Він підкреслив, що місячна фабрика забезпечить xAI істотну перевагу над конкурентами завдяки доступу до значно більших обчислювальних потужностей і енергетичних ресурсів. Це, за словами підприємця, критично важливий чинник для розвитку технологій штучного інтелекту.

Маск також зазначив, що Місяць стане стартовою платформою для подальшої експансії людства. Зокрема, він планує спочатку створити самозростальне місто на супутнику Землі, а згодом зосередитися на Марсі й дослідженні зоряних систем у пошуках позаземного життя. Підприємець визнав, що важко уявити можливості інтелекту такого масштабу, проте стеження за цим процесом обіцяє бути надзвичайно захопливим.

Оголошення про місячну фабрику стало продовженням раніше анонсованих ініціатив. Минулого тижня Маск повідомив про об’єднання xAI зі своєю ракетною компанією SpaceX для створення космічних дата-центрів. Відтак місячна база органічно доповнює цю стратегію, хоча деталі щодо конкретних технологій будівництва комплексу у годинному виступі він не розкрив.

Паралельно з космічними проєктами Маск обговорив поточний стан соціальної мережі X (колишній Twitter). За його словами, платформа налічує близько 600 мільйонів активних користувачів щомісяця. Компанія планує запустити нові сервіси, серед яких банківська послуга X Money та окремий чат-додаток, що мають збільшити щоденну аудиторію.

Маск підкреслив, що xAI розвивається швидше за будь-яку іншу компанію у сфері штучного інтелекту і планує реорганізацію для підвищення ефективності роботи. На тлі амбітних планів компанія може провести первинне публічне розміщення акцій (IPO) уже в червні цього року.

За твердженням підприємця, місячна фабрика й масовий прискорювач для супутників є лише елементами його довгострокової стратегії перетворення людства на багатопланетну цивілізацію і забезпечення лідерських позицій xAI в галузі штучного інтелекту.