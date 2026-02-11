UARU

UARU

Маск планує побудувати на Місяці фабрику ШІ-супутників і катапульту для їх запуску

Новини
Ілон Маск та Місяць
Фото: Wikimedia Commons

Глава компаній xAI та SpaceX Ілон Маск оголосив про намір створити на Місяці виробничий комплекс для супутників зі штучним інтелектом (ШІ). Для запуску апаратів у космос використовуватимуть масовий прискорювач, повідомляє The New York Times.

Відповідну заяву Маск зробив на загальних зборах співробітників, які транслювали в прямому ефірі. Він підкреслив, що місячна фабрика забезпечить xAI істотну перевагу над конкурентами завдяки доступу до значно більших обчислювальних потужностей і енергетичних ресурсів. Це, за словами підприємця, критично важливий чинник для розвитку технологій штучного інтелекту.

- Реклама -

Маск також зазначив, що Місяць стане стартовою платформою для подальшої експансії людства. Зокрема, він планує спочатку створити самозростальне місто на супутнику Землі, а згодом зосередитися на Марсі й дослідженні зоряних систем у пошуках позаземного життя. Підприємець визнав, що важко уявити можливості інтелекту такого масштабу, проте стеження за цим процесом обіцяє бути надзвичайно захопливим.

Оголошення про місячну фабрику стало продовженням раніше анонсованих ініціатив. Минулого тижня Маск повідомив про об’єднання xAI зі своєю ракетною компанією SpaceX для створення космічних дата-центрів. Відтак місячна база органічно доповнює цю стратегію, хоча деталі щодо конкретних технологій будівництва комплексу у годинному виступі він не розкрив.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Паралельно з космічними проєктами Маск обговорив поточний стан соціальної мережі X (колишній Twitter). За його словами, платформа налічує близько 600 мільйонів активних користувачів щомісяця. Компанія планує запустити нові сервіси, серед яких банківська послуга X Money та окремий чат-додаток, що мають збільшити щоденну аудиторію.

Маск підкреслив, що xAI розвивається швидше за будь-яку іншу компанію у сфері штучного інтелекту і планує реорганізацію для підвищення ефективності роботи. На тлі амбітних планів компанія може провести первинне публічне розміщення акцій (IPO) уже в червні цього року.

За твердженням підприємця, місячна фабрика й масовий прискорювач для супутників є лише елементами його довгострокової стратегії перетворення людства на багатопланетну цивілізацію і забезпечення лідерських позицій xAI в галузі штучного інтелекту.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Суспільний мовник Литви закрив україномовний розділ сайту через брак читачів

Суспільний мовник LRT закрив україномовний розділ сайту: українці в Литві почали читати новини іншими мовами або вже опанували литовську.
Новини

Китай запустив сервіс надсилання SMS через супутники навігаційної системи BeiDou

Китай запустив сервіс надсилання SMS через супутники BeiDou для зв'язку в зонах без мобільного покриття. До проєкту долучилися три найбільші оператори країни.
Новини

Сумський оператор через суд відновив доступ до будинку: як це вдалося

Оператор із Сум через суд відновив доступ до обладнання в будинку та домігся укладення договору з ОСББ у судовому порядку.
Новини

Amazon Leo отримала дозвіл на запуск понад 4 500 супутників другого покоління

FCC дозволила Amazon розгорнути понад 4 500 супутників другого покоління — угруповання Amazon Leo зросте до 7 700 апаратів.
Новини

Український інженер створив і запатентував систему керування живленням телеком-мереж

Юрій Вихневич із компанії BestLink розробив систему керування живленням телеком-мереж і отримав патент на корисну модель.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати