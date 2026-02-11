UARU

Китай запустив сервіс надсилання SMS через супутники навігаційної системи BeiDou

НовиниСупутниковий зв'язок
BD Message через супутники BeiDou

China Space‑Time Information Co., Ltd. разом із провідними телекомунікаційними операторами Китаю запустила сервіс коротких повідомлень через супутникову навігаційну систему BeiDou (北斗). Послуга розрахована передусім на ситуації, коли наземні мобільні мережі недоступні, пише Xinhua.

Технічну основу сервісу становить вбудована в BeiDou функція двостороннього обміну короткими повідомленнями безпосередньо через супутники. Завдяки цьому користувачі можуть надсилати й отримувати SMS навіть там, де стільниковий зв’язок відсутній, — зокрема у важкодоступних гірських районах, у відкритому морі чи під час ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Технологія охоплює широке коло практичних сценаріїв. Зокрема, туристи у віддалених місцевостях зможуть підтримувати зв’язок із рятувальними службами, а координатори надзвичайних ситуацій — оперативно обмінюватися даними з польовими групами навіть за зруйнованої інфраструктури.

BD Message через супутники BeiDou

До ініціативи долучилися три найбільші оператори зв’язку країни: China Mobile, China Telecom і China Unicom. Абонентам не потрібно міняти SIM-карту чи номер телефону. Функцію підтримують близько 60 моделей смартфонів провідних китайських виробників.

BeiDou — китайська глобальна навігаційна супутникова система (ГНСС), що забезпечує позиціювання та навігацію в усьому світі. Система має вбудовану функцію двостороннього обміну короткими повідомленнями через супутники — саме вона стала технічною основою нового сервісу.

Запуск SMS-сервісу — лише один із напрямів космічної експансії Китаю. Країна також подала до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) заявку на розгортання мережі з понад 200 000 супутників на низькій орбіті. Мета — забезпечити глобальний інтернет-доступ як альтернативу американській Starlink.

Редакція Mediasat
