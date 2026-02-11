Amazon Leo отримала дозвіл на запуск понад 4 500 супутників другого покоління

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) дозволила Amazon розгорнути друге покоління супутникового угруповання проєкту Amazon Leo — понад 4 500 нових апаратів. Регулятор ухвалив це рішення попри те, що компанія досі не завершила формування угруповання першого покоління, пише GeekWire.

Нові супутники доповнять уже ліцензоване угруповання з 3 232 апаратів Gen 1 — загалом мережа налічуватиме понад 7 700 супутників. Це забезпечить глобальне покриття, зокрема в полярних регіонах, де наземна інфраструктура зв’язку практично відсутня.

Технічні переваги другого покоління описав віцепрезидент Amazon з технічних питань Раджив Бадьял. За його словами, нові апарати помітно збільшать пропускну здатність мережі та стабільність з’єднання. Найбільший попит на них матимуть великі корпоративні й державні клієнти, яким треба передавати великі обсяги даних на високих швидкостях.

Супутники Gen 2, як і апарати Gen 1, працюватимуть у Ku- та V-діапазонах радіочастот. У цих діапазонах Amazon надаватиме широкосмуговий доступ до інтернету, послуги супутникового телебачення та підтримку мобільного зв’язку 5G. Ті самі частотні смуги використовує й Starlink від SpaceX — основний конкурент Amazon на ринку глобального супутникового інтернету.

Утім, FCC задовольнила запит Amazon не повністю. Регулятор відклав питання щодо використання частини Ka-діапазону — інтервалів 20,2–21,2 та 30,3–31,0 ГГц. Водночас комісія відхилила заперечення Iridium і Viasat, які виступали проти розширення проєкту.

Наразі Amazon вивела на орбіту близько 180 супутників Gen 1. Найближчим часом ще 32 апарати планують запустити за допомогою європейської ракети-носія Ariane 6. Однак і після цього компанія не виконає ліцензійної вимоги: до кінця липня поточного року на орбіті має перебувати щонайменше 1 616 супутників. Через відставання від графіка Amazon попросила FCC перенести цей проміжний дедлайн на 2028 рік і пообіцяла завершити розгортання всього угруповання Gen 1 до середини 2029 року. Цей запит регулятор розглядає окремо.

У рішенні щодо другого покоління FCC встановила нові строки. Не менше половини супутників Gen 2 мають опинитися на орбіті до лютого 2032 року, а повна готовність системи — до лютого 2035 року. Від виконання цих умов залежатиме збереження ліцензії.