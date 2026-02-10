UARU

VEON продав акції «Київстару» на $150,9 млн та скоротив свою частку в компанії до 83,6%

Kyivstar Nasdaq

VEON, мажоритарний акціонер Kyivstar Group, разом із кількома іншими власниками цінних паперів продав 14,375 млн акцій «Київстару» шляхом вторинного публічного розміщення (SPO) за ціною $10,5 за акцію — загальна сума угоди склала $150,9 млн. Попит на розміщення перевищив пропозицію вп’ятеро, а саме SPO завершилося 2 лютого 2026 року, повідомляє пресслужба компанії.

До пакета увійшли як акції самого VEON, так і 400 тис. простих акцій інших акціонерів-продавців. Після завершення SPO частка VEON у компанії скоротилася з 89,6% до 83,6%. Крім того, андеррайтери одразу скористалися опціоном на придбання додаткових 1,875 млн простих акцій.

Розміщення організували провідні міжнародні фінансові установи. Ко-букраннерами й представниками андеррайтерів стали Morgan Stanley та Barclays (по 3,875 млн акцій без урахування опціону), Cantor (2,625 млн акцій) і Rothschild & Co. (875 тис. акцій). Роль співменеджерів дісталася Benchmark — яку минулого року придбала StoneX — та Northland Capital Markets (по 625 тис. акцій). Комісійні учасників становили $0,49875 за акцію, а супутні видатки на SPO — $0,5 млн.

Новина про розміщення одразу позначилася на котируваннях на біржі Nasdaq: 30 січня акції «Київстару» подешевшали на 6,6% — до $11,255, а в окремі моменти торгів ціна опускалася до $10,81. Проте вже 3 лютого папери відіграли частину втрат і подорожчали на 2,56% — до $11,8 за акцію.

Президент і головний виконавчий директор VEON Олександр Комаров розцінив підсумки SPO як свідчення реального попиту на українські технологічні компанії. «Ця успішна пропозиція ще раз демонструє, що вже сьогодні існує попит інвесторів на інноваційні українські компанії, такі як “Київстар”», — зазначив він. Комаров також підкреслив, що компанія зосереджена на подальшому розвитку «Київстару» як публічної структури й прагне дати змогу вкладати кошти в неї й українським громадянам.

Нагадаємо: акції Kyivstar Group — материнської компанії найбільшого українського оператора зв’язку «Київстар» — вийшли на торги на Nasdaq у середині серпня 2025 року після закриття угоди зі SPAC-компанією (спеціальна компанія з придбання активів) Cohen Circle. У перший день торгів під тікером KYIV ціна акцій впала на 7,4% — до $11,52, що відповідало ринковій капіталізації $2,437 млрд.

Редакція Mediasat
