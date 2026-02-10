UARU

UARU

Український інженер створив і запатентував систему керування живленням телеком-мереж

Новини
Юрій Вихневич за роботою

Технічний керівник інтернет-провайдера BestLink Юрій Вихневич розробив і запатентував систему керування живленням вузлів зв’язку, що забезпечує безперебійну роботу телекомунікаційної інфраструктури під час тривалих знеструмлень. Про це інженер розповів в інтерв’ю Mediasat.

Система працює як автоматизований «мозок» вузла зв’язку: відстежує стан електроживлення та акумуляторів у реальному часі, розраховує запас автономної роботи й автоматично перемикає джерела живлення. Поштовхом до її створення стали масові вимкнення електроенергії восени 2022 року — тоді стандартні рішення резервного живлення не могли забезпечити тривалу стабільну роботу вузлів.

- Реклама -

Основу розробки становить комплекс власних алгоритмів. Зокрема, система керує зарядом акумуляторів із регулюванням струму, напруги та температури для різних хімій: Li-ion, LiFePO₄ і свинцево-кислотних батарей. Окремий блок забезпечує активне та пасивне балансування комірок, що продовжує строк служби батарей. Система також у реальному часі вимірює напругу, струм, місткість, стан заряду (SoC) і стан здоров’я батарей (SoH). На основі цих даних алгоритм прогнозує час автономної роботи вузла за поточного навантаження.

Систему перевіряли в польових умовах. У 2024 році її встановили на одному з критичних вузлів зв’язку у віддаленому селі на заході України. За словами Вихневича, під час першого запуску несподіваних проблем не виникло — реальні умови підтвердили правильність обраного підходу. Нині система працює в мережі, що охоплює понад 120 громад і налічує понад 30 тисяч абонентів. Її використовують й інші провайдери.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

На розробку прототипу пішов приблизно рік, ще рік зайняли тестування та впровадження в реальних умовах. За підсумками цієї роботи Вихневич отримав патент №160714 на корисну модель. Інженерний досвід він також систематизував у книзі «Методи системної інтеграції в розробці універсального пристрою для керування акумуляторними батареями» — Львівська політехніка вже включила її до переліку рекомендованої літератури. Видання вийшло двома мовами й доступне на Amazon і Yakaboo.

Вихневич також розглядає можливість виходу технології на зовнішні ринки — інтерес з-за кордону вже є. Масштабування, за його словами, передбачає стандартизацію та сертифікацію, щоб зберегти надійність рішення на об’єктах критичної інфраструктури. Крім телекомунікацій, систему можна адаптувати для промислових підприємств, транспортної та медичної інфраструктури — скрізь, де безперебійне живлення критично важливе.

Повний текст інтерв’ю з Юрієм Вихневичем читайте в текстовому серіалі «Людина і телеком».

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Віталій Мосейчук
Віталій Мосейчук
Головний редактор інтернет-видання Mediasat.INFO
- Реклама -

Читайте також

Новини

Олімпіада-2026: чоловічий хокей на MEGOGO — що і коли дивитися

Чоловічий хокейний турнір Олімпіади-2026 стартує 11 лютого. MEGOGO транслюватиме всі матчі українською — деталі у матеріалі.
Новини

У 2025 році MEGOGO провів 4 413 прямих трансляцій і заблокував понад 15 000 піратських стримів

Як MEGOGO працював у 2025-му: тисячі годин україномовного контенту, рекордні показники трансляцій і боротьба з піратством.
Новини

«Київстар» купив Tabletki.ua й посилив позиції на ринку цифрової медицини

«Київстар» придбав 100% акцій сервісу бронювання ліків Tabletki.ua за 160 млн доларів. Платформа опрацьовує 14 млн замовлень щомісяця.
Новини

VEON продав акції «Київстару» на $150,9 млн та скоротив свою частку в компанії до 83,6%

VEON реалізував акції «Київстару» на $150,9 млн у рамках вторинного публічного розміщення (SPO) та знизив частку в компанії з 89,6% до 83,6%.
Новини

Takflix перерахував правовласникам українського кіно майже пів мільйона гривень

Takflix у 2025 році виплатив правовласникам українських фільмів 455 644 грн — половину від суми, зібраної з проданих квитків.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати