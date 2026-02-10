UARU

У 2025 році MEGOGO провів 4 413 прямих трансляцій і заблокував понад 15 000 піратських стримів

Новини
Спортивний контент на MEGOGO

MEGOGO оприлюднив підсумки 2025 року — зокрема дані про озвучування та субтитрування контенту, прямі трансляції й боротьбу з піратством.

Ключовим напрямом минулого року стало впровадження штучного інтелекту (ШІ) у процес локалізації контенту. Завдяки ШІ-інструментам команда створила понад 5 471 годину субтитрів для документального контенту та перші 27 годин озвучування українською мовою. У компанії зазначають, що 2025-й став першим роком системного застосування ШІ — насамперед для автоматичного додавання субтитрів до неігрового контенту, рутинної підготовки відео та складання описів і теґів.

Водночас MEGOGO продовжив вкладати кошти в класичне озвучування: загалом підготували 3 467 годин україномовного контенту. З них 317 годин випустила власна студія MEGOGO VOICE, решту забезпечили партнерські студії — Так Треба Продакшн, Sunnysiders та 15КЗ.

У спортивному напрямі за 2025 рік сервіс провів 4 413 прямих трансляцій, 99,8% яких пройшли без технічних збоїв. На 3 465 із цих ефірів працювали 48 українських коментаторів. Крім того, 17 коментаторів MEGOGO забезпечили 1 103 години локалізованого мовлення на каналах Eurosport для глядачів у всьому світі.

Активно працював у 2025 році й департамент антипіратства: за рік він вилучив 534 000 посилань із пошуку Google та 15 174 нелегальних спортивних трансляцій у всіх країнах присутності сервісу. Під час захисту прав на трансляцію боксерського бою Усик — Дюбуа II заблокували 312 піратських стримів — переважно на платформах Twitch та YouTube.

Детальніше про підсумки 2025 року, тренди стримінгу та рейтинги найпопулярнішого контенту — у матеріалі «Що дивилися у 2025-му на MEGOGO: підсумки року та найпопулярніший контент».

