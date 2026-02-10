UARU

Takflix перерахував правовласникам українського кіно майже пів мільйона гривень

Takflix

Онлайн-кінотеатр Takflix у 2025 році виплатив правовласникам українських фільмів 455 644 грн — половину від суми, зібраної з проданих квитків. Про це йдеться в офіційному акаунті платформи у Facebook.

Сервіс працює за принципом: рівно 50% вартості кожного квитка платформа перераховує правовласникам. Це особливо важливо в умовах хронічної кризи фінансування галузі, що триває вже кілька років. Більшість із них — незалежні творці, для яких Takflix є єдиним джерелом монетизації своїх фільмів.

У Takflix зазначають, що ці кошти мають конкретне практичне застосування: хтось з авторів зможе придбати мікрофон для знімальних експедицій, а хтось — оплатити зміну оператора для нового проєкту. Отже, кожен куплений квиток стає прямою підтримкою конкретного творця, а не лише переглядом готового фільму.

Takflix розпочав роботу 31 грудня 2019 року. Платформу заснувала режисерка й продюсерка Надія Парфан як майданчик для показу та розповсюдження українського кіно.

