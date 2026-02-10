Що дивилися у 2025-му на MEGOGO: підсумки року та найпопулярніший контент

Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки 2025 року, оприлюднивши ключові тренди стримінгу в Україні й рейтинг найпопулярніших цифрових прем’єр. Упродовж року сервіс відкрив доступ до HBO Max як офіційний партнер його запуску в Україні, вивів на ринок MEGOPACK Y разом із Google, а також придбав права й показав бій Усик — Дюбуа II, матчі Української прем’єр-ліги (УПЛ) та трансляції українського футзалу.

Бібліотека MEGOGO поповнилася понад 12 тисячами нових позицій, з-поміж яких 1 267 — українського виробництва. Вагомим напрямом розвитку стало масштабне впровадження штучного інтелекту (ШІ). Минулий рік виявився першим, коли команда почала системно застосовувати ШІ для оптимізації ресурсів: завдяки цьому вдалося створити понад 5 471 годину субтитрів для документального контенту та перші 27 годин озвучування українською.

Водночас компанія продовжила вкладати кошти в класичну локалізацію: загалом підготували 3 467 годин контенту українською мовою. Цей обсяг забезпечила як власна студія MEGOGO VOICE (317 годин), так і партнерські студії озвучування — зокрема Так Треба Продакшн, Sunnysiders та 15КЗ.

Спортивний напрям MEGOGO продовжував зростати: за 2025 рік медіасервіс провів 4 413 прямих трансляцій, 99,8% яких пройшли без технічних збоїв. На 3 465 із цих ефірів працювали 48 українських коментаторів студії. Крім матчів, глядачі мали змогу переглянути 104 випуски спортивних студій власного виробництва MEGOGO. Окремим напрямом стала співпраця з Eurosport: 17 українських коментаторів забезпечили 1 103 години локалізованого мовлення на каналах мережі для всього світу.

Важливим залишається й захист авторських прав: за рік департамент антипіратства вилучив 534 000 посилань із пошуку Google та понад 15 000 нелегальних спортивних трансляцій — сукупно в усіх країнах присутності MEGOGO. Зокрема, під час захисту бою Усик — Дюбуа II оперативно заблокували 312 піратських стрімів, переважно на платформах Twitch та YouTube.

Ключові тренди стримінгу в Україні у 2025 році (за даними MEGOGO)

Український глядач очікує локалізацію тут і зараз. Попит на україномовний контент зростає, а індустрія шукає моделі, які дають змогу пришвидшити переклад без втрати якості для ключових релізів. ШІ стає новим стандартом швидкої локалізації, особливо для нішевих жанрів. У 2025 році ринок увійшов у фазу, коли ШІ-інструменти допомагають оперативно додавати субтитри до неігрового контенту, беруть на себе рутинну підготовку відео та автоматично формують детальні описи й теги — щоб користувачам було легше знайти потрібний контент. Преміумконтент потребує високої якості — і глядач це відчуває. Попри швидкі технологічні рішення, попит на класичну озвучку та редактуру зберігається, особливо для найпопулярніших фільмів і серіалів. Глядачі дедалі частіше обирають контент із гарантією якості — великі прем’єри та франшизи. У виборі цифрових прем’єр перемагають відомі бренди й продовження: так простіше уникнути невдалого вибору, коли пропозиція надмірна. Український контент перестає бути окремою полицею й стає частиною щоденного вибору. У 2025 році інтерес до українських тайтлів закріпився як тенденція — від комедій і документалістики до подієвих релізів. Освіта на платформах зміщується від тривалих курсів до коротких практик для повсякденного життя. Найбільший попит мають формати «підтримати себе тут і зараз»: тренування, розтяжка, базові навички, керування часом, психологічні теми.

Топи переглядів у 2025 році

Рейтинг сформований виключно з тайтлів, чия цифрова прем’єра на MEGOGO відбулася у 2025 році.

ТОП-10 фільмів — Покупка (TVOD)

Гладіатор 2. раша гудбай. Аматор. Ліло і Стіч. Місія неможлива: Фінальна розплата. Їжак Сонік 3. Профі. Світ Юрського періоду: Відродження. Збори ОСББ. Матеріалісти.

ТОП-10 фільмів — Передплата (SVOD), за тривалістю переглядів

Профі. раша гудбай. Minecraft: Фільм. Гладіатор 2. Злодії 2: Пантера. Конклав. Балерина. Потяг у 31 грудня. Їжак Сонік 3. Пункт призначення: Родове прокляття.

ТОП-10 фільмів — Українське кіно, за тривалістю переглядів

раша гудбай. Збори ОСББ. Відпустка наосліп. Смак Свободи. Жив пес Сірко (виробництво MEGOGO). Потяг у 31 грудня. Крашанка. МУР. Ти [Романтика]. Інший Франко. Яремчук: Незрівнянний світ краси.

Попри те, що «Жив пес Сірко» був доступний лише сім днів — з 24 грудня, — мюзикл увійшов до ТОП-10 українських фільмів 2025 року за тривалістю переглядів і посів 5-те місце. У день прем’єри проєкт став №1 на платформі, вперше в її історії обійшовши голлівудські хіти за переглядами. Це промовистий приклад того, як локальний контент здатен конкурувати з глобальними релізами навіть у вкрай короткому вікні показу.

ТОП-10 серіалів 2025 — Передплата (SVOD), за тривалістю переглядів

Король Талси 3. Останні з нас 2. Земля Гангстерів. День Шакала. Кохання та полум’я. І просто так 3. Єллоустоун: 1923 сезон 2. Пітт. Покерфейс 2. Агентство.

ТОП-10 спортивних подій 2025

Бокс. Усик — Дюбуа 2. Ліга націй УЄФА. Плей-оф. Бельгія — Україна. Євро-2026. Кваліфікація. Україна — Ісландія. Ліга націй УЄФА. Плей-оф. Україна — Бельгія. Євро-2026. Кваліфікація. Франція — Україна. Євро-2026. Кваліфікація. Україна — Франція. ЛЧ. Фінал. ПСЖ — Інтер. ЛЧ. Півфінал. Інтер — Барселона. ЛЧ. Півфінал. ПСЖ — Арсенал. Євро-2026. Кваліфікація. Ісландія — Україна.

ТОП-10 освітнього контенту 2025, за тривалістю переглядів

Barre. Тренування на все тіло без обладнання. Ранкова розтяжка для нижньої частини тіла. Ранкова зарядка на все тіло. Суглобова розминка. Шахрай гудбай. Radio kmbs. Тайм-менеджмент, який працює. Англійський алфавіт в асоціаціях. Запланували, а от почати ніяк не можемо. Українські гроші. Психологічна закритість.