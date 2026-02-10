Що дивилися у 2025-му на MEGOGO: підсумки року та найпопулярніший контент

Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки 2025 року, оприлюднивши ключові тренди стримінгу в Україні й рейтинг найпопулярніших цифрових прем’єр. Упродовж року сервіс відкрив доступ до HBO Max як офіційний партнер його запуску в Україні, вивів на ринок MEGOPACK Y разом із Google, а також придбав права й показав бій Усик — Дюбуа II, матчі Української прем’єр-ліги (УПЛ) та трансляції українського футзалу.
Бібліотека MEGOGO поповнилася понад 12 тисячами нових позицій, з-поміж яких 1 267 — українського виробництва. Вагомим напрямом розвитку стало масштабне впровадження штучного інтелекту (ШІ). Минулий рік виявився першим, коли команда почала системно застосовувати ШІ для оптимізації ресурсів: завдяки цьому вдалося створити понад 5 471 годину субтитрів для документального контенту та перші 27 годин озвучування українською.
Водночас компанія продовжила вкладати кошти в класичну локалізацію: загалом підготували 3 467 годин контенту українською мовою. Цей обсяг забезпечила як власна студія MEGOGO VOICE (317 годин), так і партнерські студії озвучування — зокрема Так Треба Продакшн, Sunnysiders та 15КЗ.
Спортивний напрям MEGOGO продовжував зростати: за 2025 рік медіасервіс провів 4 413 прямих трансляцій, 99,8% яких пройшли без технічних збоїв. На 3 465 із цих ефірів працювали 48 українських коментаторів студії. Крім матчів, глядачі мали змогу переглянути 104 випуски спортивних студій власного виробництва MEGOGO. Окремим напрямом стала співпраця з Eurosport: 17 українських коментаторів забезпечили 1 103 години локалізованого мовлення на каналах мережі для всього світу.
Важливим залишається й захист авторських прав: за рік департамент антипіратства вилучив 534 000 посилань із пошуку Google та понад 15 000 нелегальних спортивних трансляцій — сукупно в усіх країнах присутності MEGOGO. Зокрема, під час захисту бою Усик — Дюбуа II оперативно заблокували 312 піратських стрімів, переважно на платформах Twitch та YouTube.
Ключові тренди стримінгу в Україні у 2025 році (за даними MEGOGO)
- Український глядач очікує локалізацію тут і зараз. Попит на україномовний контент зростає, а індустрія шукає моделі, які дають змогу пришвидшити переклад без втрати якості для ключових релізів.
- ШІ стає новим стандартом швидкої локалізації, особливо для нішевих жанрів. У 2025 році ринок увійшов у фазу, коли ШІ-інструменти допомагають оперативно додавати субтитри до неігрового контенту, беруть на себе рутинну підготовку відео та автоматично формують детальні описи й теги — щоб користувачам було легше знайти потрібний контент.
- Преміумконтент потребує високої якості — і глядач це відчуває. Попри швидкі технологічні рішення, попит на класичну озвучку та редактуру зберігається, особливо для найпопулярніших фільмів і серіалів.
- Глядачі дедалі частіше обирають контент із гарантією якості — великі прем’єри та франшизи. У виборі цифрових прем’єр перемагають відомі бренди й продовження: так простіше уникнути невдалого вибору, коли пропозиція надмірна.
- Український контент перестає бути окремою полицею й стає частиною щоденного вибору. У 2025 році інтерес до українських тайтлів закріпився як тенденція — від комедій і документалістики до подієвих релізів.
- Освіта на платформах зміщується від тривалих курсів до коротких практик для повсякденного життя. Найбільший попит мають формати «підтримати себе тут і зараз»: тренування, розтяжка, базові навички, керування часом, психологічні теми.
Топи переглядів у 2025 році
Рейтинг сформований виключно з тайтлів, чия цифрова прем’єра на MEGOGO відбулася у 2025 році.
ТОП-10 фільмів — Покупка (TVOD)
- Гладіатор 2.
- раша гудбай.
- Аматор.
- Ліло і Стіч.
- Місія неможлива: Фінальна розплата.
- Їжак Сонік 3.
- Профі.
- Світ Юрського періоду: Відродження.
- Збори ОСББ.
- Матеріалісти.
ТОП-10 фільмів — Передплата (SVOD), за тривалістю переглядів
- Профі.
- раша гудбай.
- Minecraft: Фільм.
- Гладіатор 2.
- Злодії 2: Пантера.
- Конклав.
- Балерина.
- Потяг у 31 грудня.
- Їжак Сонік 3.
- Пункт призначення: Родове прокляття.
ТОП-10 фільмів — Українське кіно, за тривалістю переглядів
- раша гудбай.
- Збори ОСББ.
- Відпустка наосліп.
- Смак Свободи.
- Жив пес Сірко (виробництво MEGOGO).
- Потяг у 31 грудня.
- Крашанка.
- МУР. Ти [Романтика].
- Інший Франко.
- Яремчук: Незрівнянний світ краси.
Попри те, що «Жив пес Сірко» був доступний лише сім днів — з 24 грудня, — мюзикл увійшов до ТОП-10 українських фільмів 2025 року за тривалістю переглядів і посів 5-те місце. У день прем’єри проєкт став №1 на платформі, вперше в її історії обійшовши голлівудські хіти за переглядами. Це промовистий приклад того, як локальний контент здатен конкурувати з глобальними релізами навіть у вкрай короткому вікні показу.
ТОП-10 серіалів 2025 — Передплата (SVOD), за тривалістю переглядів
- Король Талси 3.
- Останні з нас 2.
- Земля Гангстерів.
- День Шакала.
- Кохання та полум’я.
- І просто так 3.
- Єллоустоун: 1923 сезон 2.
- Пітт.
- Покерфейс 2.
- Агентство.
ТОП-10 спортивних подій 2025
- Бокс. Усик — Дюбуа 2.
- Ліга націй УЄФА. Плей-оф. Бельгія — Україна.
- Євро-2026. Кваліфікація. Україна — Ісландія.
- Ліга націй УЄФА. Плей-оф. Україна — Бельгія.
- Євро-2026. Кваліфікація. Франція — Україна.
- Євро-2026. Кваліфікація. Україна — Франція.
- ЛЧ. Фінал. ПСЖ — Інтер.
- ЛЧ. Півфінал. Інтер — Барселона.
- ЛЧ. Півфінал. ПСЖ — Арсенал.
- Євро-2026. Кваліфікація. Ісландія — Україна.
ТОП-10 освітнього контенту 2025, за тривалістю переглядів
- Barre. Тренування на все тіло без обладнання.
- Ранкова розтяжка для нижньої частини тіла.
- Ранкова зарядка на все тіло. Суглобова розминка.
- Шахрай гудбай.
- Radio kmbs.
- Тайм-менеджмент, який працює.
- Англійський алфавіт в асоціаціях.
- Запланували, а от почати ніяк не можемо.
- Українські гроші.
- Психологічна закритість.