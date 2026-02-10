Олімпіада-2026: чоловічий хокей на MEGOGO — що і коли дивитися

MEGOGO покаже чоловічий хокейний турнір зимових Олімпійських ігор 2026 року повністю — кожен матч буде доступний з українською аудіодоріжкою у спеціальному розділі «Олімпіада» у вкладці «Хокей».
Змагання пройдуть з 11 до 22 лютого. Головна особливість цьогорічного турніру — повернення гравців Національної хокейної ліги (НХЛ) на олімпійський лід. Востаннє зірки НХЛ виступали на Олімпіаді у 2014 році.
Окремі матчі турніру також показуватимуть лінійні телеканали Eurosport 1 та Eurosport 2 — проте лише вибірково, залежно від перебігу трансляцій. Усі ігри в повному обсязі транслює виключно платформа MEGOGO.
Матчі коментуватимуть шість фахівців: Олександр Сукманський, Володимир Звєров, Вадим Плачинда, Віталій Кравченко, Олександр Черненко та Андрій Білик. Кожен матч веде конкретний коментатор.
Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
На груповому етапі змагатимуться 12 національних збірних, поділених на три групи:
- Група A: Канада, Чехія, Швейцарія, Франція.
- Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія.
- Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія.
Переможці кожної групи, а також найкраща з команд, що посядуть другі місця, одразу вийдуть до чвертьфіналу. Решта восьми збірних розіграють путівки до 1/4 фіналу у стикових матчах.
Турнір відкриє матч групи B між Словаччиною та Фінляндією — 11 лютого о 17:25 за київським часом, його коментуватиме Вадим Плачинда. Того ж дня о 21:55 відбудеться поєдинок Швеція — Італія з коментарем Володимира Звєрова. Фінал заплановано на 22 лютого.
Українська аудіодоріжка для каналів Eurosport на MEGOGO з’явилася у травні 2025 року — тоді українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку готує й підтримує власна команда MEGOGO, а технічну та редакційну координацію забезпечують команди Warner Bros. Discovery.
Якщо початково налаштована інша мова, змінити її на українську нескладно: під час перегляду каналу Eurosport натисніть іконку налаштувань («коліщатко»), оберіть «Аудіодоріжка» й виберіть «Українська» зі списку.
Розклад трансляцій групового етапу
Середа, 11 лютого
|Час (Київ)
|Матч
|Група
|Коментатор
|17:25
|Словаччина — Фінляндія
|B
|Вадим Плачинда
|21:55
|Швеція — Італія
|B
|Володимир Звєров
Четвер, 12 лютого
|Час (Київ)
|Матч
|Група
|Коментатор
|12:55
|Швейцарія — Франція
|A
|Вадим Плачинда
|17:25
|Чехія — Канада
|A
|Олександр Черненко
|22:10
|Німеччина — Данія
|C
|Віталій Кравченко
|23:00
|Латвія — США
|C
|Володимир Звєров
П’ятниця, 13 лютого
|Час (Київ)
|Матч
|Група
|Коментатор
|12:55
|Фінляндія — Швеція
|B
|Вадим Плачинда
|13:10
|Італія — Словаччина
|B
|Олександр Черненко
|17:40
|Франція — Чехія
|A
|Володимир Звєров
|22:10
|Канада — Швейцарія
|A
|Віталій Кравченко
Субота, 14 лютого
|Час (Київ)
|Матч
|Група
|Коментатор
|12:55
|Німеччина — Латвія
|C
|Вадим Плачинда
|13:10
|Швеція — Словаччина
|B
|Олександр Черненко
|17:40
|Фінляндія — Італія
|B
|Вадим Плачинда
|22:10
|США — Данія
|C
|Віталій Кравченко
Неділя, 15 лютого
|Час (Київ)
|Матч
|Група
|Коментатор
|12:55
|Швейцарія — Чехія
|A
|Олександр Черненко
|17:25
|Канада — Франція
|A
|Олександр Черненко
|20:10
|Данія — Латвія
|C
|Вадим Плачинда
|22:55
|США — Німеччина
|C
|Олександр Сукманський