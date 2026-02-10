UARU

Олімпіада-2026: чоловічий хокей на MEGOGO — що і коли дивитися

Новини
Олімпіада: чоловічий хокей

MEGOGO покаже чоловічий хокейний турнір зимових Олімпійських ігор 2026 року повністю — кожен матч буде доступний з українською аудіодоріжкою у спеціальному розділі «Олімпіада» у вкладці «Хокей».

Змагання пройдуть з 11 до 22 лютого. Головна особливість цьогорічного турніру — повернення гравців Національної хокейної ліги (НХЛ) на олімпійський лід. Востаннє зірки НХЛ виступали на Олімпіаді у 2014 році.

Окремі матчі турніру також показуватимуть лінійні телеканали Eurosport 1 та Eurosport 2 — проте лише вибірково, залежно від перебігу трансляцій. Усі ігри в повному обсязі транслює виключно платформа MEGOGO.

Матчі коментуватимуть шість фахівців: Олександр Сукманський, Володимир Звєров, Вадим Плачинда, Віталій Кравченко, Олександр Черненко та Андрій Білик. Кожен матч веде конкретний коментатор.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

На груповому етапі змагатимуться 12 національних збірних, поділених на три групи:

  • Група A: Канада, Чехія, Швейцарія, Франція.
  • Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія.
  • Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія.

Переможці кожної групи, а також найкраща з команд, що посядуть другі місця, одразу вийдуть до чвертьфіналу. Решта восьми збірних розіграють путівки до 1/4 фіналу у стикових матчах.

Турнір відкриє матч групи B між Словаччиною та Фінляндією — 11 лютого о 17:25 за київським часом, його коментуватиме Вадим Плачинда. Того ж дня о 21:55 відбудеться поєдинок Швеція — Італія з коментарем Володимира Звєрова. Фінал заплановано на 22 лютого.

Українська аудіодоріжка для каналів Eurosport на MEGOGO з’явилася у травні 2025 року — тоді українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку готує й підтримує власна команда MEGOGO, а технічну та редакційну координацію забезпечують команди Warner Bros. Discovery.

Якщо початково налаштована інша мова, змінити її на українську нескладно: під час перегляду каналу Eurosport натисніть іконку налаштувань («коліщатко»), оберіть «Аудіодоріжка» й виберіть «Українська» зі списку.

Розклад трансляцій групового етапу

Середа, 11 лютого

Час (Київ)МатчГрупаКоментатор
17:25Словаччина — ФінляндіяBВадим Плачинда
21:55Швеція — ІталіяBВолодимир Звєров

Четвер, 12 лютого

Час (Київ)МатчГрупаКоментатор
12:55Швейцарія — ФранціяAВадим Плачинда
17:25Чехія — КанадаAОлександр Черненко
22:10Німеччина — ДаніяCВіталій Кравченко
23:00Латвія — СШАCВолодимир Звєров

П’ятниця, 13 лютого

Час (Київ)МатчГрупаКоментатор
12:55Фінляндія — ШвеціяBВадим Плачинда
13:10Італія — СловаччинаBОлександр Черненко
17:40Франція — ЧехіяAВолодимир Звєров
22:10Канада — ШвейцаріяAВіталій Кравченко

Субота, 14 лютого

Час (Київ)МатчГрупаКоментатор
12:55Німеччина — ЛатвіяCВадим Плачинда
13:10Швеція — СловаччинаBОлександр Черненко
17:40Фінляндія — ІталіяBВадим Плачинда
22:10США — ДаніяCВіталій Кравченко

Неділя, 15 лютого

Час (Київ)МатчГрупаКоментатор
12:55Швейцарія — ЧехіяAОлександр Черненко
17:25Канада — ФранціяAОлександр Черненко
20:10Данія — ЛатвіяCВадим Плачинда
22:55США — НімеччинаCОлександр Сукманський
