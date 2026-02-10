Олімпіада-2026: чоловічий хокей на MEGOGO — що і коли дивитися

MEGOGO покаже чоловічий хокейний турнір зимових Олімпійських ігор 2026 року повністю — кожен матч буде доступний з українською аудіодоріжкою у спеціальному розділі «Олімпіада» у вкладці «Хокей».

Змагання пройдуть з 11 до 22 лютого. Головна особливість цьогорічного турніру — повернення гравців Національної хокейної ліги (НХЛ) на олімпійський лід. Востаннє зірки НХЛ виступали на Олімпіаді у 2014 році.

Окремі матчі турніру також показуватимуть лінійні телеканали Eurosport 1 та Eurosport 2 — проте лише вибірково, залежно від перебігу трансляцій. Усі ігри в повному обсязі транслює виключно платформа MEGOGO.

Матчі коментуватимуть шість фахівців: Олександр Сукманський, Володимир Звєров, Вадим Плачинда, Віталій Кравченко, Олександр Черненко та Андрій Білик. Кожен матч веде конкретний коментатор.

На груповому етапі змагатимуться 12 національних збірних, поділених на три групи:

Переможці кожної групи, а також найкраща з команд, що посядуть другі місця, одразу вийдуть до чвертьфіналу. Решта восьми збірних розіграють путівки до 1/4 фіналу у стикових матчах.

Турнір відкриє матч групи B між Словаччиною та Фінляндією — 11 лютого о 17:25 за київським часом, його коментуватиме Вадим Плачинда. Того ж дня о 21:55 відбудеться поєдинок Швеція — Італія з коментарем Володимира Звєрова. Фінал заплановано на 22 лютого.

Українська аудіодоріжка для каналів Eurosport на MEGOGO з’явилася у травні 2025 року — тоді українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку готує й підтримує власна команда MEGOGO, а технічну та редакційну координацію забезпечують команди Warner Bros. Discovery.

Якщо початково налаштована інша мова, змінити її на українську нескладно: під час перегляду каналу Eurosport натисніть іконку налаштувань («коліщатко»), оберіть «Аудіодоріжка» й виберіть «Українська» зі списку.

Розклад трансляцій групового етапу

Середа, 11 лютого

Час (Київ) Матч Група Коментатор 17:25 Словаччина — Фінляндія B Вадим Плачинда 21:55 Швеція — Італія B Володимир Звєров

Четвер, 12 лютого

Час (Київ) Матч Група Коментатор 12:55 Швейцарія — Франція A Вадим Плачинда 17:25 Чехія — Канада A Олександр Черненко 22:10 Німеччина — Данія C Віталій Кравченко 23:00 Латвія — США C Володимир Звєров

П’ятниця, 13 лютого

Час (Київ) Матч Група Коментатор 12:55 Фінляндія — Швеція B Вадим Плачинда 13:10 Італія — Словаччина B Олександр Черненко 17:40 Франція — Чехія A Володимир Звєров 22:10 Канада — Швейцарія A Віталій Кравченко

Субота, 14 лютого

Час (Київ) Матч Група Коментатор 12:55 Німеччина — Латвія C Вадим Плачинда 13:10 Швеція — Словаччина B Олександр Черненко 17:40 Фінляндія — Італія B Вадим Плачинда 22:10 США — Данія C Віталій Кравченко

Неділя, 15 лютого

Час (Київ) Матч Група Коментатор 12:55 Швейцарія — Чехія A Олександр Черненко 17:25 Канада — Франція A Олександр Черненко 20:10 Данія — Латвія C Вадим Плачинда 22:55 США — Німеччина C Олександр Сукманський