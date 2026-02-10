«Київстар ТБ» покаже прем’єру серіалу «Повернення» на день раніше за телеефір

21 лютого стримінгова платформа «Київстар ТБ» ексклюзивно розпочинає показ усіх серій драмеді «Повернення». Це станеться на добу раніше, ніж серіал вийде в телеефір.
Головний герой історії — військовослужбовець Олександр Кречет, якого зіграв Євген Григорʼєв. Після поранення він прагне якнайшвидше повернутися на фронт. Та ситуація складається інакше: затримка через проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у Києві й обіцянка, яку він дав загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський), кардинально змінюють його плани.
Кречет зобов’язується допомогти синові загиблого товариша здійснити мрію. Ця місія стає для нього початком нового життєвого етапу, сповненого викликів і несподіваних обставин. Зіткнення з реаліями мирного життя, потреба опікуватися дитиною й непередбачувані емоційні переживання перетворюються на випробування, не менш складне за бойові завдання.
Коли родина його побратима потрапляє під загрозу через конфлікт із впливовим і небезпечним бізнесменом, Олександр діє звично для себе — захищає близьких, навіть ризикуючи власним життям. Так серіал розкриває тему захисту не лише на фронті, а й у цивільному житті.
Проєкт поєднує драматичні елементи з теплими людськими моментами, показуючи складність адаптації ветеранів до мирного життя. Серіал висвітлює як досвід тих, хто повертається з війни, так і те, як на них чекають близькі.
«Повернення» стає черговою ексклюзивною прем’єрою платформи цього року. Раніше, 14 січня, «Київстар ТБ» показала онлайн історичну драму «Нюрнберг» — стрічку про перший міжнародний трибунал над воєнними злочинцями.