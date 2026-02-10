UARU

«Київстар ТБ» покаже прем’єру серіалу «Повернення» на день раніше за телеефір

«Київстар ТБ» покаже прем'єру серіалу «Повернення»

21 лютого стримінгова платформа «Київстар ТБ» ексклюзивно розпочинає показ усіх серій драмеді «Повернення». Це станеться на добу раніше, ніж серіал вийде в телеефір.

Головний герой історії — військовослужбовець Олександр Кречет, якого зіграв Євген Григорʼєв. Після поранення він прагне якнайшвидше повернутися на фронт. Та ситуація складається інакше: затримка через проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у Києві й обіцянка, яку він дав загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський), кардинально змінюють його плани.

Кречет зобов’язується допомогти синові загиблого товариша здійснити мрію. Ця місія стає для нього початком нового життєвого етапу, сповненого викликів і несподіваних обставин. Зіткнення з реаліями мирного життя, потреба опікуватися дитиною й непередбачувані емоційні переживання перетворюються на випробування, не менш складне за бойові завдання.

Коли родина його побратима потрапляє під загрозу через конфлікт із впливовим і небезпечним бізнесменом, Олександр діє звично для себе — захищає близьких, навіть ризикуючи власним життям. Так серіал розкриває тему захисту не лише на фронті, а й у цивільному житті.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Проєкт поєднує драматичні елементи з теплими людськими моментами, показуючи складність адаптації ветеранів до мирного життя. Серіал висвітлює як досвід тих, хто повертається з війни, так і те, як на них чекають близькі.

«Повернення» стає черговою ексклюзивною прем’єрою платформи цього року. Раніше, 14 січня, «Київстар ТБ» показала онлайн історичну драму «Нюрнберг» — стрічку про перший міжнародний трибунал над воєнними злочинцями.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Takflix перерахував правовласникам українського кіно майже пів мільйона гривень

Takflix у 2025 році виплатив правовласникам українських фільмів 455 644 грн — половину від суми, зібраної з проданих квитків.
Новини

Американський телеканал Newsmax запускає локалізовану версію в Україні

Навесні 2026 року в Києві розпочне роботу Newsmax Ukraine — локалізована версія американського новинного телеканалу за ліцензійною угодою з Newsmax.
Новини

lifecell вбачає загрозу монополізації ринку в об’єднанні баштової інфраструктури «Київстара» й Vodafone

lifecell попередив, що об'єднання баштової інфраструктури «Київстара» й Vodafone може призвести до монополізації ринку та загрожує конкуренції.
Новини

«Київстар»: VoLTE та VoWiFi забезпечують понад 40% голосового трафіку мережі

У грудні 2025 року технологією VoLTE скористалися 8,5 млн абонентів «Київстар», а VoWiFi — 1,4 млн. Обидві технології забезпечують понад 40% голосового трафіку мережі.
Новини

Іспанія першою в Євросоюзі запустить Starlink Direct to Cell

Іспанія першою в ЄС запустить Starlink Direct to Cell. Невдовзі MasOrange проведе тестування прямого супутникового зв'язку для смартфонів у провінції Вальядолід.
