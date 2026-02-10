«Київстар» придбав 100% акцій Tabletki.ua — одного з найпопулярніших в Україні онлайн-сервісів пошуку та бронювання ліків в аптеках. Сума угоди — 160 млн доларів США. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Tabletki.ua працює як агрегатор фармацевтичного ринку: збирає актуальні відомості про наявність і ціни на ліки, медичні вироби, харчові продукти та супутні товари з понад 14 000 аптек по всій країні. Користувачі можуть шукати, порівнювати й замовляти потрібні препарати в кілька кліків. За даними 2025 року, щомісяця платформа опрацьовувала 14 мільйонів онлайн-замовлень.

- Реклама -

Фінансові показники сервісу свідчать про впевнене зростання. Загальна вартість заброньованих товарів (GMV — gross merchandise value) за 2024 фінансовий рік сягнула 45 млрд грн (1 056 млн дол. США), а за останні 12 місяців (LTM), що завершилися 30 вересня 2025 року, — вже 57,3 млрд грн (1 191 млн дол. США). За неаудованою управлінською звітністю на ту саму дату, показник LTM EBITDA становив 24 млн дол. США, чистий прибуток — 20 млн дол. США.

«Навіть у складні часи українські компанії, такі як Tabletki.ua, дають можливість мільйонам українців користуватися зручними цифровими рішеннями, сприяючи зростанню та стійкості країни», — зазначив Олександр Комаров, CEO «Київстару». Оператор розраховує, що поєднання управлінського досвіду в розвитку цифрового бізнесу з напрацьованою базою Tabletki.ua дасть змогу зробити медичні онлайн-послуги доступнішими для ширшої аудиторії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас з оголошенням угоди «Київстар» оприлюднив презентацію для інвесторів із докладним обґрунтуванням придбання та фінансовими показниками Tabletki.ua.

Шлях до закриття угоди виявився непростим. Наприкінці січня Антимонопольний комітет України (АМКУ) втретє розглянув заявку й надав дозвіл «Київстару» на набуття контролю над ТОВ «МТПК» — компанією, що володіє Tabletki.ua. До того регулятор двічі відмовляв, вбачаючи ризики монополізації ринку.

Слід нагадати, що «Київстар» працює на ринку цифрової медицини ще з 2022 року — тоді оператор придбав контрольний пакет медичної платформи Helsi (69,99%) за 15 млн доларів. У травні 2025 року компанія збільшила свою частку до 97,99%, докупивши ще 28% акцій за 11 млн доларів.

Таким чином, це придбання розширює портфель цифрових послуг «Київстару»: Tabletki.ua поповнює перелік проєктів компанії поряд із медичною інформаційною системою Helsi, сервісом виклику авто й доставки Uklon, платформою «Київстар ТБ» та додатком «Мій Київстар».