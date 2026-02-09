UARU

Американський телеканал Newsmax запускає локалізовану версію в Україні

Newsmax Ukraine

Навесні 2026 року в Україні стартує новинний телеканал Newsmax Ukraine, який працюватиме за ліцензійною угодою з американською медіакомпанією Newsmax. Про це йдеться на сайті телеканалу.

Київ стане базою нового медіапроєкту, який вироблятиме оригінальний контент для українських глядачів і аудиторії Східної Європи. Канал працюватиме під брендом Newsmax і дотримуватиметься його редакційної концепції. Водночас телеканал транслюватиме українською американський контент Newsmax, паралельно створюючи власні програми англійською й російською для міжнародної аудиторії.

Генеральною продюсеркою Newsmax Ukraine стане журналістка й медіаменеджерка Людмила Немиря. Вона керуватиме розвитком телеканалу та його редакційною політикою. Немиря відома як засновниця YouTube-каналу NemyriaLive, раніше працювала засновницею й генеральною продюсеркою в Ukrlife.tv.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», наприкінці вересня 2025 року зареєстрували ТОВ «Телерадіокомпанія НьюсМакс Україна». За даними YouControl, статутний капітал компанії становить 1 млн грн. Засновниками стали польське ТОВ «Варзар» латвійця Романа Варламовса (85%) і Людмила Немиря (15%).

Новий телеканал створить аналітичні й суспільно-політичні програми для глядачів в Україні, Східній Європі й інших регіонах. Керівництво проєкту планує перетворити Київ на регіональний медіахаб для Східної Європи й залучати журналістів та експертів із регіональною й міжнародною експертизою.

«Створення Newsmax Ukraine є важливою віхою в міжнародній стратегії розширення Newsmax, і ми раді бачити, як це партнерство втілюється», — заявив старший віцепрезидент із дистрибуції контенту Newsmax Ендрю Біггерс.

Американську медіакомпанію Newsmax заснував 1998 року Крістофер Радді, який нині є генеральним директором. Компанія котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: NMAX) і через Newsmax Broadcasting LLC управляє телеканалом Newsmax. Медіаресурси компанії охоплюють понад 50 млн американців через Newsmax TV, застосунок Newsmax, вебсайт Newsmax.com і друковані видання, зокрема Newsmax Magazine. У соціальних мережах компанія налічує понад 22 млн підписників.

Newsmax позиціюється як консервативна медіакомпанія з виразним правим ідеологічним нахилом. Телеканал належить до улюблених президента США Дональда Трампа, який регулярно дає йому інтерв’ю й неодноразово хвалив медіа. У 2025 році під час публічного розміщення акцій компанія залучила $75 млн за оцінки $1,2 млрд.

