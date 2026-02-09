США конфіскували домени трьох найбільших торент-трекерів Європейського Союзу

Правоохоронці США за сприяння болгарських колег провели масштабну операцію проти піратських майданчиків на території Європейського Союзу. Завдяки цьому США взяли під контроль домени zamunda.net, arenabg.com та zelka.org — вебресурсів, що щороку отримували десятки мільйонів відвідувань і, ймовірно, адмініструвалися з території Болгарії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

За судовими документами, домени вилучили на підставі рішення Окружного суду південного округу Міссісіпі. Причиною стало систематичне порушення авторських прав — розповсюдження піратських фільмів, музики, ігор та програмного забезпечення. Операцію координували Слідчий відділ внутрішньої безпеки (підрозділ Імміграційної й митної поліції США), Європол, прокуратура й Комітет державної безпеки Болгарії.

Конфіскація стала технічно можливою завдяки міжнародній природі доменної системи. Хоч адміністратори трекерів перебували у Болгарії, доменні зони .net, .com та .org обслуговують американські реєстратори. Зокрема, доменами ArenaBG і Zamunda керувала американська компанія Verisign, що дало юридичну підставу вилучити активи за процедурою конфіскації.

На момент публікації всі три домени направлено на DNS-сервери ns1.seizedservers.com і ns2.seizedservers.com, які контролює влада США. Під час спроби доступу користувачі бачать офіційне повідомлення про вилучення домену з посиланням на міжнародну правоохоронну операцію.

У судових матеріалах зазначено, що права на значну частину контенту належать американським компаніям. Це дало підстави залучити США до розслідування й застосувати національну юрисдикцію щодо доменів, зареєстрованих в американських провайдерів.

Влада Болгарії намагалася припинити діяльність цих торент-трекерів щонайменше від 2020 року. У 2018 році Болгарію виключили зі списку спостереження «Спеціального звіту 301» Офісу торгового представництва США (USTR) — документа, де фіксують порушення прав інтелектуальної власності різними країнами. Однак у 2023 році країна знову потрапила до цього переліку через недостатній поступ у боротьбі з піратством.

Щоб досягти результату, болгарські чиновники провели низку ділових візитів до США, де зустрічалися з представниками Міністерства юстиції й американського бізнесу. Також вони намагалися залучити до справи Корпорацію з управління доменними іменами та IP-адресами (ICANN) — міжнародного регулятора доменної системи.

Що сталося з серверами, на яких працювали трекери, наразі невідомо. За попередніми даними болгарської влади, обладнання фізично перебувало за межами країни, що ускладнювало його вилучення без міжнародної підтримки. Якщо сервери збережуть працездатність, сервіси можуть швидко відновитися з новими доменними іменами.

Операція показує вразливість піратських майданчиків, чия інфраструктура пов’язана з доменами й сервісами в юрисдикціях, які активно підтримують захист авторських прав. Навіть локальні за аудиторією ресурси залишаються під загрозою конфіскації, якщо використовують міжнародні доменні зони й реєстраторів з країн, готових співпрацювати з правовласниками.

Це не перший випадок жорсткої відповіді на піратство в Європі. Минулого року грецький суд засудив адміністратора торент-трекера до п’яти років ув’язнення й зобов’язав виплатити штраф у 10 тисяч євро.