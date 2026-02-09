Ліга чемпіонів 2025/26: підсумки загального етапу

28 січня було зіграно останні матчі загального етапу Champions League 2025/26. За його підсумками визначилися 24 команди, які продовжать боротьбу за головний трофей європейського клубного футболу. Учасники, що зайняли місця з 1-го по 8-ме, одразу кваліфікувалися до 1/8 фіналу. Їх майбутні суперники боротимуться за це право в стикових матчах. Нинішня Ліга чемпіонів поки що напрочуд вдало складається для англійських клубів. До першої вісімки потрапили одразу п’ять представників АПЛ:

«Арсенал».

«Ліверпуль».

«Тоттенхем».

«Челсі».

«Манчестер Сіті».

Компанію їм склали «Барселона», «Баварія» та «Спортинг». Ще одна англійська команда, «Ньюкасл», посіла 12-те місце, тобто всі шість клубів АПЛ продовжують залишатися в Лізі чемпіонів 2025/26. Інші топові асоціації вже зазнали втрат. В іспанців на цій стадії вилетіли «Вільярреал» та «Атлетік», в італійців — «Наполі», в німців — «Айнтрахт», у французів — «Марсель».

До несподіванок можна віднести й те, що поза вісімкою опинилися «Реал», «Інтер» та останній переможець ЛЧ «ПСЖ», але навряд чи це є якоюсь трагедією для цих клубів. Зате приємно здивували своїх уболівальників «Карабах» (Азербайджан) та «Буде-Глімт» (Норвегія), від яких мало хто чекав потрапляння до топ-24.

Розклад ЛЧ 2025/2026 на стикові матчі

Найяскравішою подією заключного туру загального етапу ЛЧ стала драматична розв’язка матчу між «Бенфікою» та «Реалом». Португальцям була потрібна лише перемога за сприятливого розвитку подій у паралельних іграх. Наприкінці зустрічі з’ясувалося, що їм необхідна ще й позитивна різниця у два м’ячі, тож у вже доданий арбітром час до штрафної суперника пішов навіть воротар Анатолій Трубін. Голкіперу збірної України вдалося створити диво, тобто відзначитися вирішальним голом після красивого удару головою. Рахунок 4:2 допоміг лісабонцям посісти рятівне 24-те місце, випередивши французький «Марсель». Цікаво, що у стикових матчах на «Бенфіку» знову очікує «Реал».

Для інших учасників розклад ЛЧ 2025/2026 виглядає наступним чином (ігри 17–18 та 24–25 лютого):

«Монако» проти «ПСЖ» (обидва — Франція);

турецький «Галатасарай» проти італійського «Ювентуса»;

німецька «Боруссія» (Дортмунд) проти італійської «Аталанти»;

азербайджанський «Карабах» проти англійського «Ньюкасла»;

бельгійський «Брюгге» проти іспанського «Атлетико»;

норвезький «Буде-Глімт» проти італійського «Інтера»;

грецький «Олімпіакос» проти німецького «Баєра 04».

Згідно з розкладом ЛЧ 2025/26, пари 1/8 фіналу будуть визначені жеребом. Кожен з першої вісімки вже знає, з переможцями яких двох протистоянь він може зустрітися. Поєдинки цієї стадії пройдуть 10–18 березня. Чвертьфіналісти турніру з’ясовуватимуть стосунки з 7 по 15 квітня. Півфінали відбудуться 28–29 квітня та 5–6 травня. Вирішальна зустріч запланована на 25 травня. Фінал прийматиме будапештський стадіон «Пушкаш Арена» (Угорщина).

