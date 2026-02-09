UARU

lifecell вбачає загрозу монополізації ринку в об’єднанні баштової інфраструктури «Київстара» й Vodafone

Телеком вежі в Україні
Мобільний оператор lifecell офіційно заявив про занепокоєння можливим об’єднанням баштової інфраструктури «Київстара» й Vodafone Україна — двох найбільших телекомунікаційних компаній в Україні. Така угода може докорінно змінити структуру вітчизняного телеком-ринку й уповільнити його розвиток на найближчі роки. Про це йдеться в офіційній заяві компанії, копія якої є в розпорядженні редакції Mediasat.

Оператор наголошує, що конкуренція між незалежними гравцями протягом багатьох років формувала динамічний й інноваційний ринок телекомунікацій. Саме вона стимулювала модернізацію мереж, упровадження нових технологій і стримувала зростання цін на послуги. Водночас незалежні інвестиційні рішення операторів визначають, де з’являється покриття, як швидко оновлюють мережі і які технології впроваджують.

У lifecell вважають, що об’єднання пасивної інфраструктури призведе до монополізації ринку й структурного дисбалансу. Такі зміни можуть сповільнити інновації та послабити орієнтацію операторів на потреби абонентів. Відтак у довгостроковій перспективі наслідки угоди можуть позначитися безпосередньо на споживачах.

Оператор також наголошує на питаннях національної безпеки. Зокрема, розгалужена інфраструктура забезпечила безперебійний зв’язок силам оборони й екстреним службам, а також підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році. Саме тому стійкість телекомунікаційної інфраструктури в умовах війни залишається критично важливою.

Компанія звертає увагу на можливі наслідки для інвестиційного клімату в Україні. Міжнародні інвестори оцінюють не лише розмір ринку, а й рівень конкуренції, передбачуваність регуляторних рішень та рівний доступ до ключових ресурсів. Надмірне зосередження критичної інфраструктури можуть розглядати як підвищений ризик, що стримуватиме інвестиції в телекомунікаційний сектор.

lifecell закликає ухвалити рішення щодо об’єднання інфраструктури з урахуванням довгострокових наслідків для конкуренції, розвитку галузі й безпеки держави. З огляду на масштабний вплив угоди на ринок і мільйони споживачів, компанія наполягає на відкритому та прозорому розгляді справи Антимонопольним комітетом України (АМКУ) із залученням усіх учасників ринку й експертної спільноти.

Наразі АМКУ розглядає заяви щодо об’єднання баштових компаній двох найбільших національних мобільних операторів.

