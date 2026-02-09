«Київстар»: VoLTE та VoWiFi забезпечують понад 40% голосового трафіку мережі

У грудні 2025 року технологією VoLTE (Voice over LTE) скористалися понад 8,5 млн абонентів національного оператора «Київстар», а послугою VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — 1,4 млн користувачів. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Оператор зафіксував суттєве зростання попиту на обидві технології. Нині на VoLTE та VoWiFi припадає понад 40% загального голосового трафіку в мережі «Київстар», що засвідчує високий попит на сучасні голосові сервіси серед абонентів.

«Київстар» першим в Україні запустив технологію VoLTE ще в грудні 2020 року й відтоді зберігає лідерство за кількістю користувачів високоякісного голосового зв’язку в мережі 4G. Нині перелік сумісних смартфонів охоплює понад 500 моделей, якими користується понад 11,5 млн абонентів. Окрім найпопулярніших в Україні брендів Apple, Samsung і Xiaomi, підтримку технології забезпечують також пристрої Motorola, ZTE, OPPO, Google Pixel і Realme.

У грудні 2024 року «Київстар» запустив ще одну голосову технологію — VoWiFi. Вона дає змогу здійснювати дзвінки через Wi-Fi-мережу, забезпечуючи високу якість звучання й швидке з’єднання. Особливо корисною вона виявляється в приміщеннях зі слабким мобільним сигналом — підвалах, на високих поверхах, у будівлях із товстими стінами — якщо є доступ до Wi-Fi-мережі.

За даними оператора, VoWiFi також ефективно допомагає підтримувати зв’язок в умовах частих знеструмлень. Навіть за слабкого сигналу мобільної мережі для голосового дзвінка достатньо мати резервне живлення для Wi-Fi-обладнання й доступ до інтернету. Наразі перелік сумісних із VoWiFi смартфонів налічує понад 300 моделей найпопулярніших виробників гаджетів і далі розширюється.

Регіональна статистика показує найвищий рівень використання сучасних голосових технологій у Львові — тут на VoLTE й VoWiFi припадає 61% голосового трафіку «Київстар». У столиці цей показник сягнув 57%.

За результатами опитування задоволеності користувачів, близько 90% абонентів, які користуються VoLTE й VoWiFi, високо оцінюють якість технологій. Розмови через VoLTE й VoWiFi тарифікуються як звичайні голосові виклики за тарифним планом абонента без додаткових платежів.