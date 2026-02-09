UARU

UARU

«Київстар»: VoLTE та VoWiFi забезпечують понад 40% голосового трафіку мережі

НовиниТелеком
VoLTE та VoWiFi
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

У грудні 2025 року технологією VoLTE (Voice over LTE) скористалися понад 8,5 млн абонентів національного оператора «Київстар», а послугою VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — 1,4 млн користувачів. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Оператор зафіксував суттєве зростання попиту на обидві технології. Нині на VoLTE та VoWiFi припадає понад 40% загального голосового трафіку в мережі «Київстар», що засвідчує високий попит на сучасні голосові сервіси серед абонентів.

- Реклама -

«Київстар» першим в Україні запустив технологію VoLTE ще в грудні 2020 року й відтоді зберігає лідерство за кількістю користувачів високоякісного голосового зв’язку в мережі 4G. Нині перелік сумісних смартфонів охоплює понад 500 моделей, якими користується понад 11,5 млн абонентів. Окрім найпопулярніших в Україні брендів Apple, Samsung і Xiaomi, підтримку технології забезпечують також пристрої Motorola, ZTE, OPPO, Google Pixel і Realme.

У грудні 2024 року «Київстар» запустив ще одну голосову технологію — VoWiFi. Вона дає змогу здійснювати дзвінки через Wi-Fi-мережу, забезпечуючи високу якість звучання й швидке з’єднання. Особливо корисною вона виявляється в приміщеннях зі слабким мобільним сигналом — підвалах, на високих поверхах, у будівлях із товстими стінами — якщо є доступ до Wi-Fi-мережі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

За даними оператора, VoWiFi також ефективно допомагає підтримувати зв’язок в умовах частих знеструмлень. Навіть за слабкого сигналу мобільної мережі для голосового дзвінка достатньо мати резервне живлення для Wi-Fi-обладнання й доступ до інтернету. Наразі перелік сумісних із VoWiFi смартфонів налічує понад 300 моделей найпопулярніших виробників гаджетів і далі розширюється.

Регіональна статистика показує найвищий рівень використання сучасних голосових технологій у Львові — тут на VoLTE й VoWiFi припадає 61% голосового трафіку «Київстар». У столиці цей показник сягнув 57%.

За результатами опитування задоволеності користувачів, близько 90% абонентів, які користуються VoLTE й VoWiFi, високо оцінюють якість технологій. Розмови через VoLTE й VoWiFi тарифікуються як звичайні голосові виклики за тарифним планом абонента без додаткових платежів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Іспанія першою в Євросоюзі запустить Starlink Direct to Cell

Іспанія першою в ЄС запустить Starlink Direct to Cell. Невдовзі MasOrange проведе тестування прямого супутникового зв'язку для смартфонів у провінції Вальядолід.
Новини

США конфіскували домени трьох найбільших торент-трекерів Європейського Союзу

США й Болгарія провели спільну операцію проти піратства. Завдяки цьому конфісковано домени трьох найбільших торент-трекерів Європейського Союзу.
Новини

Американський стартап Logos отримав дозвіл на запуск понад 4000 супутників

Федеральна комісія зв'язку США дозволила каліфорнійському стартапу Logos розгорнути супутникове угруповання з 4178 апаратів на низькій навколоземній орбіті.
Новини

Ericsson оновить ядро мережі lifecell під стандарти 5G

lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію ядра мережі. Оператор переходить на хмарну архітектуру для підготовки до 5G SA.
Новини

Телеканал FREEДОМ розпочав мовлення в готелях ОАЕ

Телеканал FREEДОМ розпочав трансляцію в готелях ОАЕ. Сигнал отримують понад 13,5 тис. номерів у 42 готельних комплексах країни.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати