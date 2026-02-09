Іспанія першою в Євросоюзі запустить Starlink Direct to Cell

Цього року Іспанія стане першою державою Європейського союзу, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell — прямий зв’язок між супутниками та мобільними телефонами. Про укладення угоди між MasOrange та SpaceX для впровадження послуги повідомляє пресслужба іспанської компанії.

Державний секретаріат з телекомунікацій та цифрової інфраструктури Іспанії схвалив використання частот, виділених MasOrange, для роботи технології Direct to Cell. Рішення регулятора відкриває шлях до тестування супутникового зв’язку на комерційному спектрі оператора.

- Реклама -

Пілотний проєкт відбудеться у провінції Вальядолід. Компанія поки не розкриває точних термінів випробувань і переліку сумісних смартфонів. Абоненти зможуть користуватися мобільним інтернетом для роботи з певними додатками й месенджерами.

Майнрад Шпенгер, генеральний директор MasOrange, зазначив, що технологія Direct to Cell доповнить наземну мережу. Вона поліпшить покриття у віддалених регіонах, гірських районах і прибережних зонах.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Ми дуже раді оголосити про укладення угоди зі Starlink, яка підтверджує нашу відданість інноваціям і прагнення завжди пропонувати клієнтам найкращі послуги та використовувати всі доступні технології», — заявив Шпенгер.

Досвід використання Direct to Cell в Україні показує високий попит на послугу. «Київстар» повідомив, що з листопада 2025 року, коли технологія почала працювати в країні, нею скористалися понад 3 мільйони абонентів. За цей період через супутниковий зв’язок надіслали понад 1,2 мільйона SMS-повідомлень.