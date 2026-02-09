Іспанія першою в Євросоюзі запустить Starlink Direct to Cell

Цього року Іспанія стане першою державою Європейського союзу, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell — прямий зв’язок між супутниками та мобільними телефонами. Про укладення угоди між MasOrange та SpaceX для впровадження послуги повідомляє пресслужба іспанської компанії.
Державний секретаріат з телекомунікацій та цифрової інфраструктури Іспанії схвалив використання частот, виділених MasOrange, для роботи технології Direct to Cell. Рішення регулятора відкриває шлях до тестування супутникового зв’язку на комерційному спектрі оператора.
Пілотний проєкт відбудеться у провінції Вальядолід. Компанія поки не розкриває точних термінів випробувань і переліку сумісних смартфонів. Абоненти зможуть користуватися мобільним інтернетом для роботи з певними додатками й месенджерами.
Майнрад Шпенгер, генеральний директор MasOrange, зазначив, що технологія Direct to Cell доповнить наземну мережу. Вона поліпшить покриття у віддалених регіонах, гірських районах і прибережних зонах.
«Ми дуже раді оголосити про укладення угоди зі Starlink, яка підтверджує нашу відданість інноваціям і прагнення завжди пропонувати клієнтам найкращі послуги та використовувати всі доступні технології», — заявив Шпенгер.
Досвід використання Direct to Cell в Україні показує високий попит на послугу. «Київстар» повідомив, що з листопада 2025 року, коли технологія почала працювати в країні, нею скористалися понад 3 мільйони абонентів. За цей період через супутниковий зв’язок надіслали понад 1,2 мільйона SMS-повідомлень.