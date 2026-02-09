UARU

UARU

Іспанія першою в Євросоюзі запустить Starlink Direct to Cell

НовиниСупутниковий зв'язок
MasOrange Starlink Direct to Cell

Цього року Іспанія стане першою державою Європейського союзу, де запрацює технологія Starlink Direct to Cell — прямий зв’язок між супутниками та мобільними телефонами. Про укладення угоди між MasOrange та SpaceX для впровадження послуги повідомляє пресслужба іспанської компанії.

Державний секретаріат з телекомунікацій та цифрової інфраструктури Іспанії схвалив використання частот, виділених MasOrange, для роботи технології Direct to Cell. Рішення регулятора відкриває шлях до тестування супутникового зв’язку на комерційному спектрі оператора.

- Реклама -
Країни з Starlink Direct to Cell

Пілотний проєкт відбудеться у провінції Вальядолід. Компанія поки не розкриває точних термінів випробувань і переліку сумісних смартфонів. Абоненти зможуть користуватися мобільним інтернетом для роботи з певними додатками й месенджерами.

Майнрад Шпенгер, генеральний директор MasOrange, зазначив, що технологія Direct to Cell доповнить наземну мережу. Вона поліпшить покриття у віддалених регіонах, гірських районах і прибережних зонах.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Ми дуже раді оголосити про укладення угоди зі Starlink, яка підтверджує нашу відданість інноваціям і прагнення завжди пропонувати клієнтам найкращі послуги та використовувати всі доступні технології», — заявив Шпенгер.

Досвід використання Direct to Cell в Україні показує високий попит на послугу. «Київстар» повідомив, що з листопада 2025 року, коли технологія почала працювати в країні, нею скористалися понад 3 мільйони абонентів. За цей період через супутниковий зв’язок надіслали понад 1,2 мільйона SMS-повідомлень.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

США конфіскували домени трьох найбільших торент-трекерів Європейського Союзу

США й Болгарія провели спільну операцію проти піратства. Завдяки цьому конфісковано домени трьох найбільших торент-трекерів Європейського Союзу.
Новини

Американський стартап Logos отримав дозвіл на запуск понад 4000 супутників

Федеральна комісія зв'язку США дозволила каліфорнійському стартапу Logos розгорнути супутникове угруповання з 4178 апаратів на низькій навколоземній орбіті.
Новини

Ericsson оновить ядро мережі lifecell під стандарти 5G

lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію ядра мережі. Оператор переходить на хмарну архітектуру для підготовки до 5G SA.
Новини

Телеканал FREEДОМ розпочав мовлення в готелях ОАЕ

Телеканал FREEДОМ розпочав трансляцію в готелях ОАЕ. Сигнал отримують понад 13,5 тис. номерів у 42 готельних комплексах країни.
Новини

SpaceX розробила Stargaze — систему прогнозування зіткнень супутників за лічені хвилини

SpaceX запустила Stargaze — систему, що виявляє загрозу зіткнення супутників за хвилини замість годин. Доступ до неї буде безплатним для всіх операторів.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати