Американський стартап Logos отримав дозвіл на запуск понад 4000 супутників

30 січня 2026 року Федеральна комісія зв’язку США (Federal Communications Commission, FCC) частково ухвалила заявку компанії Logos Space Services на розгортання супутникового угруповання широкосмугового зв’язку. Відповідно до рішення регулятора, стартап із Редвуд-Сіті дістав дозвіл на експлуатацію до 4178 супутників на низькій навколоземній орбіті (Low-Earth Orbit, LEO). Про це повідомляє SpaceNews.

Регулятор дозволив роботу супутників у діапазонах K, Q і V за певних умов, водночас відклавши й відхиливши частину запитів на експлуатацію на вищих частотах. Відповідно до технічної документації, космічні апарати розмістяться на семи орбітальних площинах на висоті від 870 до 925 кілометрів над поверхнею Землі. Нахил орбіт коливатиметься від 28 до 90 градусів, що забезпечить глобальне покриття.

Регламент FCC визначає чіткі терміни для реалізації проєкту. Зокрема, компанія має протягом семи років розгорнути й увести в експлуатацію половину запланованого угруповання супутників. Решту космічних апаратів потрібно вивести на орбіту до 30 січня 2035 року. Втім, за словами засновника Logos Міло Медіна, який раніше працював в NASA й Google, компанії достатньо приблизно чверті від заявленої кількості супутників для обслуговування державних і корпоративних клієнтів у всьому світі.

Компанію Logos Space Services засновано у 2023 році, а минулого року вона залучила $50 мільйонів інвестицій у межах раунду фінансування серії А. Раунд очолила компанія U.S. Innovative Technologies (USIT) підприємця Томаса Талла, яка фінансує як цивільні, так і військові проєкти. Відтак USIT також інвестувала в оборонну компанію Anduril, що розробляє рішення на основі штучного інтелекту, й розробника багаторазових ракет-носіїв Stoke Space.

«Надійна й відмовостійка комунікаційна інфраструктура є основоположною вимогою як для глобальної конкурентоспроможності, так і для корпоративних операцій, і отримання цього схвалення значно просуває план розгортання Logos», — заявив керуючий партнер USIT Пітер Таг.

Компанія позиціює свою систему як краще захищену від перешкод порівняно з традиційними супутниковими рішеннями. Використання високочастотного спектра у поєднанні з високими кутами піднесення й вузькими променями зменшить сприйнятливість до глушіння та радіоелектронних перешкод.

Раніше Logos оголошувала про наміри укласти партнерські угоди з зацікавленими компаніями до 2027 року для прискорення запуску першого робочого супутника. Компанія представила початкові плани створення угруповання у 2024 році, а минулого року внесла поправки до заявки з уточненням конструкції космічних апаратів і збільшенням кількості супутників із початкових 3960 до нинішніх 4178.

Logos Space Services стає черговим гравцем на ринку супутникового широкосмугового доступу, що активно розвивається. Нагадаємо, нещодавно американська аерокосмічна компанія Blue Origin також представила власний проєкт супутникового інтернету TeraWave з симетричною пропускною здатністю. Система забезпечить швидкість до 6 Тбіт/с оптичними каналами й до 144 Гбіт/с радіоканалами до терміналів кінцевих користувачів.