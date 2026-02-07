Ericsson оновить ядро мережі lifecell під стандарти 5G

Мобільний оператор lifecell і шведська Ericsson підписали угоду про оновлення ядра мережі оператора. Проєкт відкриває новий етап багаторічного партнерства компаній та є частиною системної роботи з підготовки до впровадження технологій зв’язку наступного покоління в Україні. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі lifecell.

Церемонія підписання відбулася в Києві за участі директора lifecell Михайла Шелемби та керівниці представництва Ericsson в Україні Вікторії Гварішвілі. У заході також взяли участь економічний радник Посольства Франції в Україні П’єр Оффре й Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні Мартін Оберг.

Проєкт передбачає перехід lifecell на хмарно-орієнтовану (cloud-native) архітектуру ядра мережі на основі рішень Ericsson. Зокрема, оператор впроваджує систему обслуговування сервісів передавання даних та доступу до інтернету Packet Core, а також сучасні системи керування абонентськими даними Unified Data Management (UDM). Такий перехід означає відмову від застарілих архітектур і побудову сучасної мережевої платформи.

Оновлене ядро мережі дасть змогу lifecell підвищити продуктивність і стійкість інфраструктури, а також оптимізувати використання ресурсів. Ключовою перевагою є істотне скорочення часу виведення нових сервісів на ринок завдяки вищому рівню автоматизації й надійності хмарно-орієнтованої архітектури.

Модернізацію здійснюють відповідно до принципів 5G. Це створює технічну основу для поліпшення якості послуг, динамічного керування мережевими ресурсами й впровадження нових можливостей. Серед них — 5G Standalone (SA) і мережева сегментація (network slicing), що дає змогу створювати віртуальні мережі з різними характеристиками для різних типів сервісів.

Паралельно з оновленням ядра lifecell модернізує систему керування абонентськими даними. Рішення Ericsson Cloud Native Unified Data Management забезпечує уніфіковане, масштабоване й безпечне керування інформацією користувачів у мережі оператора.

Для абонентів lifecell модернізація означатиме вищі швидкості передавання даних у мережах 5G NSA, а в перспективі — 5G SA з низькими затримками передавання абонентських даних. Це поліпшить досвід користування стримінгом, онлайн-іграми й відеозв’язком.

Перехід на хмарно-орієнтоване ядро також посилює стійкість і надійність мережі, зменшуючи ризик переривань зв’язку. Крім того, нова архітектура створює технічні передумови для швидшого впровадження застосунків із низькою затримкою, таких як AR/VR і сучасні ігрові сервіси.

Угода між lifecell та Ericsson підтверджує орієнтацію обох компаній на інновації й технологічний розвиток, спрямований на створення сучасної, гнучкої та готової до майбутніх технологій мобільної мережі для українських користувачів.

Модернізація ядра мережі стала черговим кроком у масштабному оновленні інфраструктури lifecell. Нагадаємо, у жовтні 2025 року оператор повністю вивів з експлуатації технологію Synchronous Digital Hierarchy (SDH), яка понад півтора десятиліття становила основу транспортної інфраструктури компанії. Натомість lifecell перейшов на сучасні IP/MPLS й оптичні транспортні рішення, що забезпечують вищу швидкість і надійність зв’язку.