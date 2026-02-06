YouTube увімкнув ШІ-дубляж для всіх — у тому числі з англійської на українську і навпаки

Відеоплатформа YouTube зробила функцію автоматичного дублювання відео із застосуванням штучного інтелекту (ШІ) доступною для всіх творців контенту, незалежно від участі у партнерській програмі. До цього інструмент працював лише з дев’ятьма мовами та був доступний вузькому колу блогерів.

Оновлена система тепер підтримує 27 мов, серед яких і українська. Це дає змогу автоматично дублювати англомовні відео українською й, навпаки, перекладати українськомовний контент англійською. Ключовою інновацією стала технологія Expressive Speech, яка відтворює не лише текст, а й інтонації, темп мовлення та емоційне забарвлення оригіналу.

Наразі Expressive Speech працює з вісьмома мовами: англійською, французькою, німецькою, хінді, індонезійською, італійською, португальською й іспанською. Водночас платформа тестує технологію автоматичної синхронізації рухів губ спікера до дубльованої звукової доріжки. Це має забезпечити природність візуального сприйняття перекладеного відео.

Компанія врахувала можливі занепокоєння користувачів щодо автоматичної зміни контенту. Тож глядачі можуть будь-коли перемкнутися на оригінальну звукову доріжку через налаштування мови. Автори відео, своєю чергою, можуть повністю вимкнути автодубляж своїх роликів або завантажити власну професійну озвучку замість згенерованої ШІ.

Функцію ввімкнено за замовчуванням для всіх авторів, які відповідають вимогам платформи. Якщо інструмент неактивний, його можна ввімкнути у розширених налаштуваннях YouTube Studio, натиснувши кнопку «Увімкнути», щоб отримати ранній доступ. Керувати параметрами дубляжу можна виключно через десктопну версію студії.

YouTube поступово розширює підтримку нових мов, тому деякі канали можуть отримати до них доступ раніше за інших. У YouTube Studio окремі мови позначено статусом «експериментальна», що свідчить про триваючі тести. Переглянути повний список доступних звукових доріжок для конкретного відео можна в розділі «Мови», а публікація перекладів залежить від загальних налаштувань каналу.

Отже, технологія, яка раніше була доступна лише топовим блогерам, зокрема MrBeast, тепер стає стандартним інструментом кожного каналу на платформі.