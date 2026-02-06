Телеканал FREEДОМ розпочав мовлення в готелях ОАЕ

Канал українського іномовлення FREEДОМ зміцнює присутність на Близькому Сході — розпочав трансляцію в готельних мережах Об’єднаних Арабських Еміратів. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» разом із міжнародним дистриб’ютором організували мовлення телеканалу у 42 готельних комплексах країни.

Сигнал FREEДОМ тепер можуть отримувати понад 13,5 тис. готельних номерів на території ОАЕ. Серед готельних груп, що додали канал до своєї телевізійної пропозиції, — Hyatt, Jumeirah Group, Accor, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Shangri-La Group. Окрім того, трансляція доступна в мережах Wyndham Hotels & Resorts, Rixos Hotels, Millennium Hotels & Resorts, Emaar Hospitality (Vida), Radisson Hotel Group. До партнерів також долучилися Anantara Hotels, Resorts & Spas, Bvlgari Hotels & Resorts, Nikki Beach Hotels & Resorts, Rotana Hotels & Resorts, Barceló Hotel Group та місцеві готельні оператори.

- Реклама -

Це розширення доповнює вже наявну присутність каналу в ОАЕ. Зокрема, телеканал транслюється через супутник Hot Bird 13G, працює на міжнародних OTT-платформах і входить до пакетів національних провайдерів Etisalat та Du.

На сьогодні FREEДОМ працює в понад 900 національних кабельних, DTH і IPTV-мережах у 44 країнах. Трансляція здійснюється через шість супутників, що забезпечують покриття всієї Європи (включно з європейською частиною Росії), частини Азії й Північної Африки. Відтак чотири супутники додали після початку повномасштабної війни за ініціативою міжнародних партнерів, які звернулися із запитом на український інформаційний телеканал російською мовою як альтернативу російській пропаганді.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, у вересні 2025 року албанські провайдери Tring та TIBO також розпочали трансляцію телеканалу FREEДОМ, розширивши доступ до українського іномовлення на Балканах.

Детальну інформацію про платформи мовлення й актуальну карту покриття українського іномовлення можна знайти на офіційному сайті телеканалу FREEДОМ.