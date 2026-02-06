UARU

SpaceX розробила Stargaze — систему прогнозування зіткнень супутників за лічені хвилини

SpaceX Stargaze

SpaceX запустила нову програмну систему для моніторингу космічної ситуації (Space Situational Awareness, SSA). Платформа Stargaze виявляє потенційні зіткнення супутників у космосі за лічені хвилини замість кількох годин, які потрібні традиційним методам. Компанія надасть безплатний доступ до системи всім операторам супутників через платформу управління космічним рухом протягом найближчих тижнів, пише Spaceflight Now.

SpaceX пояснює зростання ризиків зіткнень на орбіті кількома факторами. Зокрема, компанія вказує на залишення відпрацьованих ступенів ракет на низькій навколоземній орбіті, маневрування супутників без координації з іншими операторами й випробування протисупутникової зброї різними країнами. Такі обставини вимагають удосконалення систем координації космічного руху.

Традиційні наземні системи спостереження суттєво обмежені через рідкісність спостережень за об’єктами. Зазвичай такі системи фіксують розташування об’єктів лише кілька разів на добу, що створює велику невизначеність у прогнозуванні траєкторій. Ситуація погіршується через нестабільність космічної погоди, яка додатково ускладнює точність розрахунків.

Stargaze використовує принципово інший підхід до моніторингу. Платформа збирає дані з майже 30 тисяч зоряних трекерів, установлених на супутниках SpaceX. Ці датчики безперервно відстежують навколишні об’єкти, тому система реєструє близько 30 мільйонів транзитів щодня. Відтак можливості виявлення Stargaze перевершують традиційні наземні системи на кілька порядків.

Понад 9500 супутників Starlink на орбіті обладнані власними зоряними трекерами компанії. Ці сенсори дають змогу супутникам визначати своє розташування, орієнтацію й висоту в космосі, що критично важливо для точної навігації.

Наприкінці 2025 року Stargaze довела свою ефективність на практиці. Супутник Starlink опинився на колізійному курсі з апаратом третьої сторони, оператор якого не надавав ефемериди — прогнози траєкторії. За п’ять годин до потенційного зближення системи передбачали безпечну відстань близько 9000 метрів, що виключало ймовірність зіткнення.

Ситуація різко змінилася, коли сторонній супутник виконав маневр. Така дія скоротила прогнозовану відстань промаху до приблизно 60 метрів. Stargaze миттєво виявила зміну траєкторії й згенерувала оновлені CDM (Conjunction Data Message) — повідомлення про відстань промаху, які система негайно передала на відповідні супутники. Супутник Starlink встиг відреагувати протягом години після виявлення маневру, спланувавши ухильну дію, яка повністю виключила ризик зіткнення.

SpaceX повідомила, що технологія проходить закрите бета-тестування за участю понад десятка супутникових операторів. Компанія не розголошує список учасників тестування, проте підкреслює готовність надати доступ до платформи всім зацікавленим операторам супутників найближчим часом.

