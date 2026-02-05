Viber запустив п’ять спеціалізованих ШІ-асистентів

Rakuten Viber запустив набір тематичних чатів на основі штучного інтелекту (ШІ), які допомагають користувачам розв’язувати щоденні завдання безпосередньо в месенджері. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нові ШІ-асистенти з’явилися в окремій теці у списку чатів. Кожен спеціалізується на певних функціях:

ШІ-довідник — універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних понять і швидкого дослідження тем.

ШІ-компаньйон — співрозмовник для порад, пошуку ідей і розв’язання побутових питань.

ШІ-кухар — кулінарний асистент для добору меню й підбору рецептів.

ШІ-коуч — помічник для підтримки емоційного стану й самоаналізу.

ШІ-редактор — інструмент для редагування й поліпшення текстових повідомлень.

Асистенти працюють у форматі природного спілкування, схожого на листування з друзями. Система пропонує готові варіанти відповідей для типових ситуацій. Завдяки цьому абстрактна технологія перетворюється на практичний інструмент щоденного користування.

Запити користувачів обробляє OpenAI. Водночас компанія наголошує, що ці дані не використовує для навчання моделей штучного інтелекту.

Функція працює на платформах iOS, Android і в десктопній версії месенджера. Спеціальна тека з асистентами вже з’явилася в мобільних застосунках. Розмови, які користувач розпочав на смартфоні, автоматично синхронізуються з комп’ютерною версією, забезпечуючи безперервну роботу на різних пристроях. Функція доступна всім українським користувачам Viber із версією застосунку 26.6 і новішими.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Rakuten Viber запустив ШІ Санту — тематичного асистента для підготовки до новорічних свят, який допомагав користувачам обирати подарунки, планувати святкове меню й шукати ідеї для прикрашання домівки.

Запуск ШІ-асистентів входить у довгострокову стратегію Rakuten Viber щодо інтеграції функцій на основі штучного інтелекту. Компанія планує розвивати напрямок, розширюючи можливості ШІ в комунікаційних процесах застосунку.