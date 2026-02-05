В Україні виділять частоти для 5G та захищених мереж для військових

- Реклама -

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), погодила урядовий проєкт змін до плану розподілу радіочастотного ресурсу України. Йдеться про виділення частот для розгортання мереж 5G, повідомляє dev.ua.

Документ передбачає виділення для 5G смуги 30 МГц у діапазонах 703-733 МГц і 758-788 МГц. Це більше, ніж у попередній редакції проєкту — тоді планували виділити лише 20 МГц. Збільшений обсяг радіочастот дасть змогу сформувати три ліцензії — по 10 МГц кожна, а отже, три мобільні оператори — «Київстар», Vodafone Ukraine та lifecell — зможуть узяти участь у майбутньому тендері.

Оператори зможуть освоїти виділені частоти вже в другій половині 2026 року. Водночас у таблицю розподілу додається ще один діапазон для 5G — 300 МГц у смузі 3450-3750 МГц. Наразі на цих частотах працюють тестові зони 5G у Львові, Бородянці та інших містах України. Після затвердження постанови можна буде провести тендери на ці радіочастоти й сформувати три лоти — по 100 МГц кожен. Утім, це відбудеться лише після того, як визначать умови електромагнітної сумісності з радіоелектронними засобами Збройних Сил України (ЗСУ).

Окремий напрямок — надання військовим можливості створювати приватні захищені мережі 4G і 5G. Такі мережі забезпечать швидку й надійну передачу даних для потреб оборони. Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту, досвід країн НАТО підтверджує головну перевагу захищених мереж — вони дають змогу обмінюватися мультимедійною інформацією в реальному часі: відео, голосовими даними й телеметрією. Це підвищує ситуаційну обізнаність підрозділів і забезпечує ефективне керування ними.

Захищені мережі використовують у мобільних командних пунктах, де потрібна швидка координація дій підрозділів навіть у складному радіоелектронному середовищі. Для цього застосовують шифрування й спеціальні протоколи передачі даних, що унеможливлює перехоплення сигналу й доступ до інформації. Як зазначено в документі, надійний зв’язок критично важливий для координації дій сил оборони й Генерального штабу ЗСУ в умовах воєнного стану.