У Vodafone пояснили, чому 5G не допоможе розв’язати проблеми зі зв’язком під час блекаутів

Запуск мереж п’ятого покоління (5G) в Україні не допоможе розв’язати проблему зі зв’язком під час відключень електроенергії. Нова технологія, навпаки, споживає набагато більше електроенергії порівняно з наявними стандартами — через передачу великих обсягів даних. Про це заявила прессекретарка Vodafone Україна Вікторія Павловська в ефірі «Вечір.LIVE».

Представниця оператора пояснила особливості енергоспоживання 5G. Обладнання для мереж п’ятого покоління значно потужніше від того, яке працює у мережах четвертого покоління. Це створює додаткове навантаження на енергосистему, що критично за нинішнього дефіциту електроенергії в країні.

- Реклама -

Павловська наголосила, що 5G не стала енергоефективнішою технологією. Швидкісний мобільний інтернет вимагає постійного й стабільного живлення високої потужності. Чим більше трафіку проходить через мережу, тим більше електроенергії витрачається на її роботу. Тому під час блекаутів така технологія радше створить додаткові труднощі, ніж розв’яже проблему відсутності зв’язку.

⚡️Віткофф долучиться до нових переговорів в ОАЕ: названо дату | Хлань, Рохов — Вечір.LIVE 02.02

Watch this video on YouTube

Попри енергетичні труднощі, Vodafone Україна продовжує працювати над розвитком мереж п’ятого покоління. Повноцінний запуск 5G оператор планує здійснити після завершення війни, коли енергетична ситуація в країні стабілізується. Водночас за оптимістичного сценарію жителі столиці зможуть протестувати нову технологію вже 2026 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Наразі пріоритетом компанії залишається підтримка стабільної роботи мереж 4G для всіх користувачів в Україні. Це дає змогу забезпечити безперебійний зв’язок за нинішніх енергетичних труднощів.

Водночас оператор уже розпочав експериментальне впровадження нової технології в окремих регіонах. 12 січня 2026 року Vodafone запустив відкрите тестування 5G у Львові, а 28 січня — тестову мережу в селищі Бородянка на Київщині.