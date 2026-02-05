У Китаї збільшили податки на інтернет і SMS

З 1 січня 2026 року в Китаї почали діяти нові правила оподаткування телекомунікаційних послуг — мобільну передачу даних, SMS, MMS і широкосмуговий доступ до інтернету перевели з категорії «послуг із доданою вартістю» в «базові телекомунікаційні послуги». Про це повідомляє Mydrivers.

Зміни впровадили Міністерство фінансів і Державна податкова адміністрація Китаю. Через рекласифікацію ставка податку для цих послуг зросла з 6% до 9%, тобто на 3 процентних пункти. Натомість голосові дзвінки як оподатковували 9%, так і оподатковують.

Про нові правила повідомили спільно три найбільші китайські оператори мобільного зв’язку — China Mobile, China Unicom і China Telecom. Компанії оприлюднили однакові заяви щодо зміни податкової політики на телекомунікаційному ринку країни.

Вищі податки здатні вплинути на ціни послуг для споживачів, бо оператори теоретично можуть перекласти додаткові витрати на абонентів. Проте остаточне рішення про зміну тарифів залежатиме від того, наскільки гнучким є попит на телекомунікаційні послуги. Якщо ціна з урахуванням податку залишиться на нинішньому рівні, виручка операторів без урахування податку впаде, а це тиснутиме на їхні прибутки.

Інформації про конкретні плани операторів щодо зміни цін для споживачів поки немає.

Водночас China Mobile продовжує активно розбудовувати мережеву інфраструктуру. Нещодавно компанія завершила випробування експериментальної мережі шостого покоління й досягла швидкості передавання даних 280 Гбіт/с — за таких показників файл розміром 50 ГБ передається за 1,4 секунди.