Супутниковий інтернет Starlink запрацював у Таджикистані

На початку лютого 2026 року супутникова система зв’язку Starlink від компанії SpaceX запрацювала у Таджикистані. Про це йдеться в офіційному акаунті Starlink у соціальній мережі X.

Запуск сервісу дав користувачам доступ до високошвидкісного інтернету з низькою затримкою. Технологія особливо актуальна для важкодоступних і віддалених регіонів Таджикистану, де наземні мережі відсутні або працюють нестабільно.

Таджикистан став черговою країною Центральної Азії, де розпочав роботу супутниковий сервіс Ілона Маска. Раніше, 13 серпня 2025 року, Starlink офіційно запустився у Казахстані, а також працює в Азербайджані, Україні й Молдові.

Супутникова система зв’язку Starlink наразі функціонує понад у 100 країнах світу, охоплюючи Північну й Південну Америку, більшість європейських держав, Австралію, Нову Зеландію, частину Африки та Азії. Водночас у Росії супутникова система не працює.