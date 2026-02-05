SpaceX звинуватила Amazon у спробі отримати преференції на супутниковому ринку

Компанія SpaceX подала до Федеральної комісії з питань зв’язку США (FCC) заперечення щодо клопотання Amazon про відстрочення розгортання супутникової системи Amazon Leo. Юристи компанії Ілона Маска вважають, що конкурент намагається отримати особливі умови на ринку супутникового інтернету. Про це пише PCMag.

SpaceX наголошує, що регуляторні механізми дозволяють продовжувати строки ліцензій лише в разі форс-мажорних обставин, які не залежать від оператора. Водночас затримки Amazon юристи SpaceX пояснюють внутрішніми управлінськими рішеннями корпорації, а не непередбачуваними зовнішніми чинниками. Тому запит Amazon, на думку SpaceX, не відповідає вимогам щодо продовження термінів.

SpaceX пропонує розглядати клопотання Amazon як заявку на зміну наявного плану розгортання супутникової системи. Така перекваліфікація важлива з технічного погляду, адже зміна графіка виведення супутників може вплинути на рівень радіоперешкод для орбітальних систем, що вже працюють. Зокрема, йдеться про можливий вплив на роботу супутникового угруповання Starlink, яке належить SpaceX.

SpaceX звертає увагу регулятора на непослідовність Amazon у питаннях регуляторної політики. Раніше Amazon систематично виступала проти подібних клопотань інших учасників ринку супутникового зв’язку. Компанія Маска закликає FCC припинити практику, коли оператори використовують подвійні стандарти — одні для себе, інші для конкурентів.

За умовами ліцензії Amazon має вивести на орбіту 3200 супутників із запланованих 6400 до 30 липня 2027 року. Сьогодні угруповання налічує лише 180 робочих супутників, хоча компанія планує збільшити їхню кількість до приблизно 700 одиниць до кінця липня поточного року. Для порівняння — Starlink уже обслуговує понад 2 мільйони активних абонентів у США й перевищив 9 мільйонів користувачів у всьому світі.

Amazon пояснює відставання від графіка обмеженими можливостями для організації запусків і необхідністю вдосконалювати конструкцію супутників. Зараз система Amazon Leo проходить бета-тестування серед корпоративних замовників, що свідчить про ранній етап комерційної роботи порівняно з конкурентами на ринку супутникового широкосмугового інтернету.