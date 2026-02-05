UARU

Оприлюднено другий трейлер романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф»

Новини
Оприлюднено другий трейлер українського фентезі «Мавка. Справжній міф»

До національної прем’єри українського романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф», яку заплановано на 1 березня, лишилося менше ніж місяць. Студія показала другий офіційний трейлер стрічки, присвячений сезону закоханості. Відеоролик розкриває нові романтичні сюжетні лінії й супроводжується музичною композицією дуету YAKTAK і KOLA, яка стане частиною офіційного саундтреку фільму.

Трейлер містить аранжування фрагмента офіційного саундтреку, який створили YAKTAK і KOLA. Повноцінний реліз музичної композиції відбудеться напередодні Дня святого Валентина.

«МАВКА. СПРАВЖНІЙ МІФ» | ДРУГИЙ ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР | 1 БЕРЕЗНЯ У КІНО

Нові кадри розкривають додаткові деталі сюжету. Зокрема, головні персонажі Мавка й Лук’ян опиняються в любовному трикутнику, а в минулому героїні є сердечні таємниці. Ці таємниці приховують русалки — володарки Темного озера.

Продюсерки проєкту — топові українські фахівчині Ірина Костюк та Анна Єлісєєва — підкреслюють, що історія про містичну Мавку розповідає про кохання в казковому форматі. Вони впевнені, що стрічка зігріє українських глядачів після зимового періоду.

Фільм зняла режисерка Катя Царик, оператором-постановником став Юрій Король. Головні ролі виконали Аріна Бочарова (Мавка) й Іван Довженко (Лук’ян), а в акторському складі також В’ячеслав Довженко, Олеся Романова, Анастасія Янкова, Андрій Подлєсний, Едуард Поляков та інші. Сценарій написав Ярослав Войцешек, відомий роботою над найуспішнішими українськими кіноблокбастерами останнього десятиліття.

Масштабну кінопрем’єру стрічки проведуть 22 лютого в Палаці «Україна». Це буде перший в історії легендарного залу показ фільму, який одночасно збере понад 3500 глядачів. Дистрибуцію картини в Україні здійснюють компанії Green Light Films у партнерстві з FILM.UA Distribution.

У січні цього року FILM.UA Group показала перший офіційний трейлер фільму «Мавка. Справжній міф».

Редакція Mediasat
