Німецькі актори озвучування відмовилися підписувати нові контракти з Netflix через використання їхніх голосів для навчання ШІ

Більшість німецьких акторів озвучування відмовилася підписати нові контракти зі стрімінговою платформою Netflix через положення про використання їхніх голосових записів для тренування систем штучного інтелекту (ШІ). Виконавці побоюються, що їхні голоси використовуватимуть без належної компенсації й контролю з їхнього боку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Асоціації акторів озвучування Німеччини (VDS).

Конфлікт виник через спірний пункт контракту, який дає Netflix право використовувати аудіозаписи для навчання ШІ. Водночас документ не уточнює умови виплат за таке використання, зазначає VDS. Представники асоціації вважають це положення неприйнятним для професійної спільноти.

У відповідь на бойкот стрімінгова компанія надіслала представникам галузі листа. У ньому Netflix стверджує, що актори неправильно зрозуміли позицію компанії, і пропонує провести переговори щодо спірних моментів. Водночас наприкінці листа стрімінг попередив: якщо бойкот триватиме, частина проєктів у Німеччині виходитиме із субтитрами, а не з дубльованою доріжкою.

Юристи VDS уже почали перевіряти спірне положення контракту на відповідність законодавству про захист персональних даних, нормам авторського права й новому Закону Європейського Союзу про штучний інтелект. Результати правової експертизи визначатимуть подальші дії асоціації.

Окремо Netflix уклав угоду з німецькою профспілкою акторів BFFS, яка вимагає обов’язкової письмової згоди на створення ШІ-копій голосів. Проте питання розміру винагороди профспілка залишила відкритим, бо в індустрії досі немає референтних ставок для таких випадків.

Раніше Netflix заявив, що генеративний штучний інтелект став ключовим пріоритетом розвитку компанії й центральним елементом її стратегії.