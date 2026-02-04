SWEET.TV розпочав зйомки гумористичного шоу «Впізнай брехню»

SWEET.TV розпочав зйомки шоу «Впізнай брехню» — української адаптації популярного британського формату «Would I Lie to You?». Гумористичну програму покажуть ексклюзивно на платформі національного онлайн-кінотеатру вже цієї весни, повідомляє пресслужба SWEET.TV.

У проєкті беруть участь відомі коміки й зіркові гості, які розповідають про себе різноманітні історії. Завдання учасників — визначити, які факти правдиві, а які вигадані. Так глядачі можуть перевірити власну інтуїцію разом із гравцями й дізнатися несподівані деталі про улюблених зірок.

- Реклама -

«Це новий формат, але ми впевнені, що українці його полюблять. Адже для нас важливо не лише створювати якісний контент для українців, а й підтримувати людей у ці важкі часи. А що може зробити це краще, ніж гумор?» — зазначила шоуранерка й керівник продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська.

Українська адаптація поєднує масштабність великих розважальних проєктів з легкістю YouTube-форматів. Зокрема, команда SWEET.TV Originals співпрацює з популярними українськими ютуберами «Леви на джипі», які беруть участь у створенні шоу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

До незмінного складу програми входять ведучий Тімур Мірошниченко й два капітани команд — Костянтин Трембовецький і Роман Щербан. Відтак кожен випуск показує поєднання традиційного телевізійного контенту й діджитал-середовища.

За правилами гри, у кожному раунді звучать цікаві факти з життя гостей і капітанів однієї команди, а протилежна команда ставить запитання й намагається відгадати, які з них правдиві. Глядачі отримують не лише розважальний контент, а й можливість побачити улюблених зірок у неформальній атмосфері.

Оригінальний британський формат «Would I Lie to You?» налічує 18 сезонів і здобув численні нагороди, зокрема премії BAFTA й British Comedy Guide Awards. Програму адаптували в багатьох країнах світу — від Сполучених Штатів Америки до Австралії.

Український варіант шоу можна буде переглянути на SWEET.TV уже навесні 2026 року. Водночас національний онлайн-кінотеатр активно розвиває портфоліо розважального контенту — раніше платформа розпочала зйомки української версії культового музичного шоу «Вгадай мелодію», ведучим якого став Михайло Хома DZIDZIO.