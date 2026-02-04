UARU

SpaceX і Apple ведуть переговори про пряму підтримку Starlink в iPhone 18 Pro

Новини
Apple SpaceX Starlink
Фото: Wccftech

Apple веде переговори зі SpaceX про впровадження прямої підтримки супутникового інтернету Starlink у майбутніх флагманських моделях iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Користувачі матимуть доступ до супутникового зв’язку без будь-якого додаткового обладнання, повідомляє Wccftech.

Наразі оператор T-Mobile пропонує можливість під’єднання до Starlink лише власникам смартфонів Samsung, зокрема моделей Galaxy Z Fold і S24. Натомість Apple надає подібний функціонал разом із компанією Globalstar. Ця опція дає змогу надсилати текстові повідомлення й викликати екстрені служби, коли користувачі перебувають поза зоною покриття стільникових мереж.

Восени 2025 року Globalstar провела попередні обговорення свого продажу зі SpaceX й кількома іншими потенційними покупцями. За попередні роки Apple вклала в цю компанію $2 млрд для розвитку комунікаційних послуг. Голова ради директорів Globalstar Джеймс Монро повідомив колегам про можливий продаж компанії за суму понад $10 млрд.

Інформація про впровадження Starlink в iPhone 18 Pro узгоджується з планами Apple запустити підтримку супутникового 5G інтернету на iPhone вже 2026 року. Журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляє, що смартфони наступного покоління підтримуватимуть технологію 5G Non-Terrestrial Network (NTN). Ця технологія дає змогу стільниковим станціям використовувати супутники для розширення зони покриття. Окрім цього, Apple планує надати API для сторонніх розробників, що уможливить інтеграцію супутникового зв’язку у власні додатки.

У вересні 2025 року SpaceX сплатила оператору Echostar $17 млрд за частоти 1900 МГц. Ці частоти дадуть змогу Starlink забезпечити швидший інтернет на смартфонах у всьому світі. Президент SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила про співпрацю компанії з виробниками мікросхем для впровадження супутникового зв’язку безпосередньо в смартфони.

Редакція Mediasat
