Приват24 запустив продаж eSIM від усіх трьох операторів — Kyivstar, Vodafone та lifecell

Клієнти ПриватБанку отримали змогу придбати електронну SIM-карту (eSIM) від трьох українських операторів мобільного зв’язку безпосередньо в застосунку Приват24. Новий сервіс дає змогу активувати послуги Kyivstar, Vodafone й lifecell за кілька хвилин, не відвідуючи офіси продажу. Про це йдеться в пресрелізі ПриватБанку.

Щоб придбати цифрову SIM-карту, потрібно переконатися, що смартфон підтримує технологію eSIM. Процедура активації складається з трьох кроків. Користувач переходить у відповідний сервіс застосунку й обирає оператора зв’язку разом з доступним тарифним планом. Після оплати карткою QR-код для активації надсилають на електронну пошту. Останній крок — сканування отриманого коду на смартфоні, щоб увести eSIM у робочий стан.

Технологія eSIM — це віртуальний аналог традиційної SIM-карти, інтегрований безпосередньо в пристрій. На відміну від фізичного носія, електронну версію активують програмними засобами, вона не потребує окремого слота в телефоні. Це рішення забезпечує змогу одночасно використовувати до п’яти віртуальних SIM-карт, а також підтримує паралельну роботу з фізичною карткою.

Сервіс дає змогу залишатися на зв’язку в будь-якій ситуації, зокрема при пошкодженні або недоступності фізичної SIM-карти. Водночас технологія посилює захист даних — у випадку втрати смартфона електронну SIM-карту не можна фізично вилучити чи замінити на іншу.

Нагадаємо, у травні 2025 року ПриватБанк запровадив у Приват24 продаж eSIM від Kyivstar і lifecell. Vodafone став третім оператором, доступним через цей сервіс.