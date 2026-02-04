UARU

Один із найстаріших інтернет-магазинів України f.ua раптово зник з ринку

F.ua - той самий Fotos

Один із піонерів української електронної комерції f.ua припинив роботу без жодних офіційних оголошень. Тепер перехід на домен магазину автоматично переспрямовує відвідувачів на головну сторінку мережі «Епіцентр». Про це повідомляє ITC.ua з посиланням на дослідження Scroll.media.

Маркетплейс, який багато років був відомий українцям під брендом Fotos.ua та слоганом «Той самий», втратив позиції в останні роки через запеклу конкуренцію від Rozetka, Comfy й інших великих маркетплейсів, а також «сірих» гравців ринку. Водночас станом на вересень 2025 року сайт ще приймав замовлення, хоча соцмережі не оновлювали з весни.

«Епіцентр» офіційно не підтверджував придбання f.ua. Натомість джерела Scroll.media стверджують, що угоду про купівлю закрили ще 2014 року. Представники компанії-покупця не підтверджують, що володіють активом.

«Онлайн-магазин f.ua не належить ТОВ “Епіцентр К”, а редирект на сайт epicentrk.ua відбувається в межах партнерської угоди між компаніями. Деталі цієї угоди не розголошуються через комерційну таємницю», — наголосила пресслужба мережі на запит журналістів.

Історію f.ua розпочав на початку 2000-х років Дмитро Покотило, який заснував проєкт Fotos.ua. Спочатку компанія продавала виключно фотообладнання. Та 2014 року відбувся масштабний ребрендинг із розширенням асортименту — в каталозі з’явилася побутова техніка, автотовари й інші категорії продукції.

Свого піка f.ua досяг у середині 2010-х років. Зокрема, 2016 року «Економічна правда» визначила його як третій за величиною інтернет-магазин України. Тоді проєкт входив у топ-10 онлайн-ритейлерів країни за обсягом продажів.

За даними Scroll.media, 2014 року річний оборот компанії оцінювали в $50 млн. За аналітикою Similarweb, відвідуваність сайту тоді становила 2,5 млн користувачів — у п’ять разів більше, ніж останні зафіксовані показники перед закриттям.

За оцінками журналістів, вартість проєкту f.ua могла становити менш як $1 млн у грошовому еквіваленті. Проте цінність понад двадцятирічного бренду, добре знайомого мешканцям Києва й багатьох інших українських міст, важко оцінити фінансово.

Закриття f.ua не стало поодиноким випадком на українському ринку електроніки. Раніше, у березні 2024 року, мережа ringoo, що належала Fozzy Group, теж оголосила про припинення діяльності.

