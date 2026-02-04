MEGOGO забезпечить українську озвучку трансляцій зимової Олімпіади на Eurosport

4 лютого в Італії розпочинаються Зимові Олімпійські ігри Milano Cortina 2026, які триватимуть до 22 лютого. Глядачі в Україні зможуть дивитися трансляції з українською аудіодоріжкою на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 й Eurosport 4K завдяки співпраці медіасервісу MEGOGO з Warner Bros. Discovery. Про це йдеться в пресрелізі MEGOGO.

Головні зимові спортивні змагання планети прийматимуть італійські міста Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. MEGOGO у межах партнерства з Warner Bros. Discovery забезпечить українське озвучення трансляцій на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 й Eurosport 4K.

Медіасервіс також показуватиме повністю з українською аудіодоріжкою чоловічий олімпійський хокейний турнір. Змагання розпочнуться 11 лютого й завершаться 22 числа того ж місяця. Крім того, українське озвучення матимуть усі матчі жіночого хокейного турніру, які транслюватимуться на лінійних каналах Eurosport.

Трансляції Milano Cortina 2026 можна дивитися на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO. Водночас на OTT-платформі створено спеціальний підрозділ «Олімпіада» в розділі «Спорт», де глядачі знайдуть додаткові заходи, які не потраплять в ефір лінійних каналів Eurosport.

Перші трансляції олімпійських змагань на каналах Eurosport розпочнуться сьогодні. Зокрема, глядачі побачать тренування з гірськолижного спорту, змагання з керлінгу й жіночого хокею з шайбою. Урочиста церемонія відкриття відбудеться 6 лютого о 21:00 за Києвом на легендарній арені «Сан-Сіро». Коментаторами церемонії стануть Олександр Сукманський і ексчленкиня збірної України з фрістайлу Ірина Кравець.

Зимові Олімпійські ігри Milano Cortina 2026 завершаться 22 лютого церемонією закриття.

Коментувати трансляції будуть Олександр Сукманський, Ірина Кравець, Андрій Білик, Олександр Черненко, Володимир Звєров, Вадим Плачинда, Віталій Кравченко, Павло Посохов, Галина Вініченко, Дар’я Кузнецова, Вадим Шевякін, Олександр Бершеда, Анна Савчик, Марія Калюжна й інші експерти.

Олімпійська збірна України виступить на Іграх-2026 в 11 із 16 видів спорту. До складу команди увійшли 46 спортсменів — це найбільша кількість з Олімпіади-2010.

У травні 2025 року українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку створює й підтримує власна команда MEGOGO, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюють команди Warner Bros. Discovery.

Щоб змінити аудіодоріжку на українську, глядачам потрібно під час перегляду каналу Eurosport натиснути на «коліщатко» налаштувань, обрати пункт «Аудіодоріжка» й вибрати зі списку доступних варіантів «Українська».

Розклад трансляцій

4 лютого

12:20–14:30. Гірськолижний спорт: Чоловіки, швидкісний спуск (тренування)

Коментаторки: Інна Волочай й Ірина Кравець

Канал: Eurosport 1

20:00–22:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Велика Британія — Норвегія

Коментатор: Олександр Сукманський

Канал: Eurosport 1

5 лютого

11:00–13:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Південна Корея — Італія

Канал: Eurosport 1

Коментатор: Олександр Бершеда

12:55–15:40. Хокей (жінки): Груповий етап. Швеція — Німеччина

Коментатор: Андрій Білик

15:25–18:10. Хокей (жінки): Груповий етап. Італія — Франція

Коментатор: Олександр Сукманський

17:25–20:10. Хокей (жінки): Груповий етап. США — Чехія

Коментатор: Вадим Плачинда

20:10–22:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Канада — Італія

Канал: Eurosport 1

Коментатор: Олександр Сукманський

20:25–22:45. Сноубординг: Чоловіки, Біг-ейр (кваліфікація)

Канал: Eurosport 2

Коментатор: Ірина Кравець

21:55–00:40. Хокей (жінки): Груповий етап. Фінляндія — Канада

Коментатор: Віталій Кравченко

6 лютого

10:40–15:55. Фігурне катання: Командний турнір, день 1

Канал: Eurosport 1

Коментаторки: Анна Савчик і Марія Калюжна

11:00–13:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Швеція — Велика Британія

Канал: Eurosport 2

Коментатор: Олександр Бершеда

15:25–18:10. Хокей (жінки): Груповий етап. Чехія — Швейцарія

Коментатор: Олександр Черненко

20:00–21:00. Програма: «Сила Олімпіади» (The Power of the Olympics), епізод 1

Канал: Eurosport 1

Коментатор: Олександр Сукманський

21:00–23:30. Урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026

Канал: Eurosport 1

Коментатори: Олександр Сукманський й Ірина Кравець