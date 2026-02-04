UARU

UARU

Disney втратила $110 млн через конфлікт з YouTube TV

Новини
Disney та долари

Медіакорпорація Disney повідомила про значні фінансові втрати у спортивному сегменті через конфлікт з платформою YouTube TV, який тривав у листопаді 2025 року. За даними Business Insider, операційні збитки компанії за останній фінансовий квартал сягнули $110 млн.

Втрати спричинило тимчасове припинення трансляції телеканалів Disney на YouTube TV. Відключення тривало 15 днів, протягом яких мільйони передплатників сервісу не мали доступу до контенту провідних мереж медіагіганта. Зокрема, користувачі не могли дивитися канали ABC й ESPN, що є ключовими активами компанії в спортивному напрямі.

Цей інцидент став найтривалішим у практиці Disney за весь час співпраці з цифровими платформами. Загальний операційний дохід спортивного підрозділу корпорації за звітний квартал знизився до $191 млн, що на 23% нижче за показники аналогічного періоду попереднього року.

Представники Disney пояснили погіршення фінансових результатів не лише суперечкою з YouTube TV. Компанія також зазначила зростання витрат на створення програмного контенту й виробництво оригінальних матеріалів. Водночас зменшилися надходження від абонентських внесків і партнерських угод.

Конфлікт між сторонами виник через розбіжності в питанні вартості ліцензування контенту. Disney наполягала, що YouTube TV недостатньо компенсує трансляцію її телеканалів, особливо спортивних програм, які корпорація вважає найціннішим активом свого портфоліо. Натомість представники YouTube TV заявляли, що підвищення виплат призведе до зростання вартості передплати для кінцевих користувачів сервісу.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
