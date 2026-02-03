Уряд спростив ввезення в Україну літій-іонних акумуляторів

Кабінет міністрів виключив літій-іонні акумулятори зі списку товарів, які потребують ліцензій на імпорт та експорт. Йдеться про акумулятори, що використовують у системах накопичення електроенергії. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Таке рішення дозволить швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії й забезпечувати безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури та бізнесу. Відтак спрощення процедур сприятиме стабільній роботі важливих галузей економіки в умовах енергетичних викликів.

- Реклама -

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів наголосив на важливості забезпечення безперебійної роботи лікарень, зв’язку та важливих об’єктів. За його словами, спрощення імпорту акумуляторів допоможе швидше розгортати системи накопичення енергії та посилити енергетичну стійкість країни.

Асоціація сонячної енергетики України раніше зазначала, що обов’язкове ліцензування таких акумуляторів ускладнювало їх постачання. Це зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У міністерстві нагадали: у 2026 році одним із пріоритетів держави є розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії. Це потрібно для того, щоб зменшити наслідки атак на енергосистему та підвищити її стійкість.