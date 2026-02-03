UARU

UARU

Уряд спростив ввезення в Україну літій-іонних акумуляторів

Новини
Літій-іонний акумулятор

Кабінет міністрів виключив літій-іонні акумулятори зі списку товарів, які потребують ліцензій на імпорт та експорт. Йдеться про акумулятори, що використовують у системах накопичення електроенергії. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Таке рішення дозволить швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії й забезпечувати безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури та бізнесу. Відтак спрощення процедур сприятиме стабільній роботі важливих галузей економіки в умовах енергетичних викликів.

- Реклама -

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів наголосив на важливості забезпечення безперебійної роботи лікарень, зв’язку та важливих об’єктів. За його словами, спрощення імпорту акумуляторів допоможе швидше розгортати системи накопичення енергії та посилити енергетичну стійкість країни.

Асоціація сонячної енергетики України раніше зазначала, що обов’язкове ліцензування таких акумуляторів ускладнювало їх постачання. Це зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У міністерстві нагадали: у 2026 році одним із пріоритетів держави є розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії. Це потрібно для того, щоб зменшити наслідки атак на енергосистему та підвищити її стійкість.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

SpaceX і xAI об’єдналися у корпорацію вартістю $1,25 трлн

Ілон Маск об'єднав SpaceX і xAI у корпорацію вартістю $1,25 трлн. Угоду здійснили через обмін акціями для розвитку ШІ та космічних технологій.
Новини

SpaceX планує створити орбітальну мережу з одного мільйона супутників для потреб ШІ

SpaceX подала заявку до FCC на запуск мільйона супутників для створення орбітальних дата-центрів в космосі для систем штучного інтелекту.
Новини

Заміри швидкості 5G у Бородянці: результати «Київстар», Vodafone та lifecell

«Телеком-кружок» провів незалежні заміри швидкості 5G у Бородянці. Тестування охопило мережі трьох операторів — «Київстар», Vodafone і lifecell.
Новини

Kyivstar Group проводить вторинне розміщення акцій на $131 млн із можливістю збільшення до $150 млн

Kyivstar Group проводить SPO на $131 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн. Акції на Nasdaq продають VEON та інші акціонери.
Новини

Spotify виплатив музичній індустрії понад $11 млрд роялті у 2025 році

Spotify виплатив музичній індустрії понад $11 млрд роялті у 2025 році — на 10% більше від попереднього. Це рекордна сума в історії будь-якого ритейлера.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати